Alla Tenuta dei Conti Bossi Fedrigotti prende vita in uno spettacolo il romanzo “Casa di guerra”

“Nudi”, a Zambana domenica lo spettacolo sulle “ombre della violenza sulle donne”

“Una scena nuda per mettere a nudo la violenza sulle donne”: Monica Morini e Bernardino Bonzani del Teatro dell’Orsa introducono Nudi. Le ombre della violenza sulle donne, di cui sono autori e interpreti che, in occasione della Giornata internazionale della donna, sarà in scena domenica 16 marzo alle 18.30 al teatro comunale in corso Roma […]