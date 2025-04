Il Trentino DOC Gewurztraminer 2023 della FEM premiato al Vinitaly

È un Vinitaly d’oro quello in svolgimento in questi giorni per la Fondazione Edmund Mach, che dopo la vittoria nella gara nazionale degli Istituti Tecnici Agrari, ha ottenuto un altro importante riconoscimento, conquistando il primo posto nella categoria vini bianchi fermi al Concorso Enologico per Istituti Agrari d’Italia, organizzato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dal CREA in collaborazione con la Rete nazionale delle scuole enologiche.

Nel terzo giorno della manifestazione a Verona, si è svolta la cerimonia di premiazione alla presenza delle cariche ministeriali. A ritirare il premio, ottenuto con il Trentino DOC Gewurztraminer 2023, sono stati il dirigente del Centro Istruzione e Formazione, prof. Manuel Penasa, il docente Rino Minutolo e le due studentesse del Corso Enotecnico Giulia Pisetta e Giorgia Miotto.

Il concorso, giunto alla 9 edizione, ha visto la partecipazione di 27 scuole, provenienti da 15 diverse Regioni, per un totale di 72 vini in gara, di cui 28 bianchi, 36 rossi e 8 rosati, suddivisi in tranquilli, spumanti, passiti, a denominazione IGP, DOC, DOCG, VSQ (Vini Spumanti di Qualità). I vini sono stati valutati in base a 5 categorie: vini tranquilli DOC e DOCG, vini tranquilli IGT, vini spumanti DOC, vini spumanti VSQ (vini spumanti di qualità), vini passiti.

La giuria, composta da due diverse commissioni esaminatrici, ciascuna formata da 5 enologi professionali (3 interni CREA e 2 esterni), ha utilizzato la scheda per l’analisi sensoriale “Union Internationale des Oenologues”, che prevede un massimo di 100 punti. Hanno raggiunto il punteggio minimo (80 punti) per essere premiati ben 63 vini, a testimonianza del crescente interesse e della maggiore partecipazione delle scuole. Il CREA Viticoltura ed Enologia quest’anno ha deciso di conferire un ulteriore premio, una targa al miglior vino classificato per ciascuna delle 5 categorie del concorso (vini bianchi tranquilli, vini rosati tranquilli, vini rossi tranquilli, vini spumanti, vini passiti).