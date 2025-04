“Déjà vu”, il laboratorio che fa ballare gli over 70

Sabato 12 e domenica 13 aprile vanno in scena alcuni momenti performativi di “Déjà Vu”, organizzato dai partecipanti al laboratorio per over 70 del coreografo Carlo Massari. L’appuntamento è a partire dalle 10.30 al Museo della Città di Rovereto.

“Déjà Vu. Nulla di nuovo sotto il sole” – questo il titolo dell’apertura al pubblico – è un viaggio attraverso le pieghe della memoria, un’esperienza in cui corpo, spazio e ricordo si intrecciano, esplorando il confine tra ciò che resta impresso nei ricordi e ciò che lentamente svanisce.

Il gruppo di persone anziane ha partecipato a un ciclo di incontri promosso da Oriente Occidente, un laboratorio pensato per riscoprire il corpo come archivio e strumento di narrazione, dove il movimento diventa un mezzo per riportare alla luce emozioni e storie del passato. Guidato dal coreografo Carlo Massari, insieme al performer Filippo Porro e con la psicologa Veronica Boniotti, il progetto ha voluto esplorare il potere del corpo in movimento nel risvegliare ricordi e nel trasformarli in una danza condivisa.

IL FILM SU “UN DUE TRE…STELLA!”

Durante gli incontri, attraverso esercizi che uniscono danza, teatro e ascolto sensoriale, i partecipanti sono stati guidati in un’indagine del potere evocativo del corpo, con lo scopo di far emergere le emozioni che esso conserva e trasformando gesti del quotidiano in un nuovo linguaggio espressivo

Il laboratorio Déjà Vu nasce da una precedente esperienza di successo, Un due tre…stella!, il laboratorio dedicato a persone con più di 70 anni che lo stesso Carlo Massari ha guidato nel corso del 2024 e che è diventando un documentario breve firmato dal regista roveretano Emanuele Gerosa. Il film, presentato in anteprima al RAM Film Festival di Rovereto lo scorso ottobre, è stato recentemente selezionato per la sezione “Local heroes” della 38ª edizione del Colzano Film Festival Bozen, oltre ad essere stato ammesso al concorso per il premio IDM Film Commission Südtirol Award, riservato alla produzione cinematografica dell’Euregio Trentino-Alto Adige-Tirolo, come Miglior Cortometraggio. Per domani 11 aprile, inoltre, una proiezione del film è in programma al Teatro di Pergine, all’interno della programmazione del Festival Bellandi. La serata a Pergine inizierà alle ore 20 e la proiezione sarà preceduta dalla presentazione della performance LOSS OF ATTENTION – STUDIO di Collettivo EFFE.