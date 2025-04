Valle dei Laghi, al via sabato 12 aprile DiViNosiola

Dal 12 al 26 aprile la Valle dei Laghi torna a raccontarsi attraverso il suo patrimonio enogastronomico legato alla Nosiola – l’unico vitigno autoctono del Trentino a bacca bianca -, con la quindicesima edizione di “DiVinNosiola – Quando il Vino si fa Santo”, la kermesse dedicata al Vino Santo Trentino DOC (Presidio Slow Food) e alla Nosiola.

“In Trentino c’è un potenziale straordinario legato all’enogastronomia e cresce sempre più la consapevolezza dell’importanza del territorio in questo ambito”, ha dichiarato l’assessore al turismo Roberto Failoni.

“Come Garda Trentino crediamo fortemente in questo evento ormai storico, una celebrazione autentica della Nosiola e del Vino Santo Trentino che, anno dopo anno, riesce a rinnovarsi e a coinvolgere un pubblico sempre più ampio. ‘DiVinNosiola’ rappresenta un momento chiave per raccontare le radici e l’identità della Valle dei Laghi, intrecciando vino, cultura e natura in un’esperienza unica. Proprio per questo stiamo investendo in progetti strategici volti alla valorizzazione dell’enoturismo, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra prodotto, territorio e accoglienza. Non solo, puntiamo anche a sviluppare nuove forme di ospitalità pensate per il viaggiatore enogastronomico, consapevoli che la Valle dei Laghi ha tutte le potenzialità per diventare un punto di riferimento in questo ambito, capace di attrarre visitatori attenti, curiosi e appassionati”, ha dichiarato il presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti.

A inaugurare il calendario sarà il rito della spremitura nella giornata di sabato 12 aprile presso l’Azienda Agricola Pisoni di Pergolese, ore 15:30, alla presenza della Confraternita della Vite e del Vino di Trento: un rito collettivo che si ripete da anni durante la Settimana Santa, coinvolgendo famiglie, vignaioli e curiosi, che segna il passaggio dall’appassimento sulle arèle alla vinificazione (partecipazione gratuita senza prenotazione).