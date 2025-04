A Maura Delpero e al suo “Vermiglio” il Premio speciale del Bellaria Film Festival

Maura Delpero a Venezia con “Vermiglio”

Nuovo riconoscimento per la regista altoatesina Maura Delpero che con “Vermiglio”, ambientato nell’omonimo paese trentino, ha vinto il Leone d’argento all’ultima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Il 9 maggio riceverà infatti il “Premio speciale Bff43-i premi che liberano la testa” al Bellaria Film Festival, la più autorevole manifestazione italiana del cinema indipendente.

Nella cittadina romagnola sulla costa adriatica, il giorno prima (8 maggio) la regista incontrerà anche il pubblico. In “Vermiglio” al centro della storia è una famiglia del paesino della val di Sole sconvolto dall’arrivo, siamo nell’ultimo anno della Seconda guerra mondiale, di un disertore. Una delle figlie, Lucia (interpretata dalla trentina Martina Scrinzi) rimane incinta, il soldato torna a casa sua, in Sicilia. Il padre di famiglia è Tommaso Ragno, il maestro del paese. La maggior parte degli attori è non professionista.