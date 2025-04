A Brentonico la premiazione del concorso “Fiori Bio-grafici”

“Un gesto per Gaza”: il progetto di due palestinesi trentini per aiutare le famiglie in difficoltà

In una realtà segnata da conflitti e crisi umanitarie, la Striscia di Gaza continua a vivere una delle situazioni più difficili al mondo. La sopravvivenza quotidiana è una sfida per molte famiglie, mentre la possibilità di ricevere aiuti sicuri e immediati resta spesso un miraggio. Per rispondere a questa emergenza, Abdallah Inshasi e Noor Ismail, […]