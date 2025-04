Paola Mora confermata presidente del Coni Trento

Sarà ancora Paola Mora a ricoprire il ruolo di presidente del Comitato Provinciale di Trento del Coni per il prossimo quadriennio olimpico, che si concluderà nel 2028 dopo i Giochi di Los Angeles. Per la dirigente di Trento si tratta del terzo mandato come massima coordinatrice dello sport del Trentino. L’elezione è avvenuta sabato 12 aprile presso Sala Rusconi nel palazzo Coni di via della Malpensada alla presenza di 42 soggetti con diritto di voto in rappresentanza delle Federazioni Sportive, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate al Coni.

Paola Mora è la prima e, nuovamente unica donna dello sport italiano, a coprire una carica di governo, in un territorio a forte vocazione sportiva. Due figli, laureata in Economia Politica all’Università di Trento è docente RCS Academy Business School. In età giovanile ha praticato diversi sport prima di dedicarsi a tempo pieno alla gestione dell’albergo di famiglia in Val di Ledro. Il suo percorso dirigenziale ha visto il rilancio dell’Associazione Vela Lago di Ledro ove ha ricoperto il ruolo di presidente per 18 anni. Vicepresidente del Comitato XIV Zona della Federazione Italiana Vela dal 2000 al 2008, dal 2010 al 2016 è stata vicepresidente del CONI Trento fino al momento della sua elezione al vertice, il 4 marzo 2017. Il 7 marzo 2019 ha lanciato l’Associazione Dirigenti Sportive Donne: Sport, Management, Leadership che ha tra i suoi obiettivi la diffusione della cultura sportiva, la parità di genere e la formazione delle dirigenti sportive. Dal 2021 Paola rappresenta i Comitati Regionali Coni dell’area nord in consiglio nazionale.

Oltre a Paola Mora, che ha ottenuto 41 voti e una sola scheda bianca, sono stati eletti in quota atleti Amos Mosaner, medaglia d’oro nel curling a Pechino 2022, in rappresentanza della FISG e assente per impegni sportivi in Canada, Massimo Eccel, già vice presidente del Coni Trento e delegato della FIN in quota tecnici, Giuseppe Simoni rappresentante delle Discipline Sportive Associate, Daniel Mazzin degli Enti di Promozione Sportiva. Infine, per quanto riguarda le Federazioni Sportive, sono stati eletti Cristina Bellante (FISI), Lorenza Campese (FIPAV) e Mauro Pederzolli (FIP). Fa parte di diritto della giunta Coni anche il presidente del Comitato Italiano Paralimpico di Trento Massimo Bernardoni.

“Si è chiuso il quadriennio più difficile per lo sport italiano e per quello trentino – ha commentato Paola Mora – che ci ha subito messo a dura prova con la pandemia Covid, quindi affrontando le complessità attuate dalla legge di riforma dello sport, con tante criticità e difficoltà di interpretazione a scapito di un mondo che si basa sul volontariato. Nei prossimi quattro anni ci attendono tante sfide a partire da due eventi straordinari come i Giochi Olimpici di Milano-Cortina e le Olimpiadi Giovanili delle Dolomiti-Valtellina, che vedranno il Trentino assoluto protagonista con le discipline nordiche e non solo. Abbiamo ancora tanti progetti da concludere e da rilanciare, a partire dall’Accademia del Volontariato, i progetti olimpici nella Scuola, e soprattutto identificare la chiave per convincere i giovani che hanno abbandonato lo sport ad una pratica più consona alle loro aspettative. Mi preme ringraziare tutti i componenti della giunta e del consiglio uscente. Ripartiamo con grande entusiasmo, assieme ad un nuovo gruppo che include dirigenti confermati e altri appassionati di grande spessore. Sono sicura che faremo un buon lavoro insieme”.