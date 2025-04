Trasporti a Trento, potenziato il servizio in alcuni sobborghi

L’amministrazione comunale di Trento in accordo con Trentino trasporti ha apportato una serie di modifiche agli orari del trasporto pubblico urbano. In risposta alle richieste pervenute da molti cittadini è stato inoltre potenziato il servizio in alcuni sobborghi e sono stati ottimizzati gli orari.

Nuova navetta tra Ravina – Romagnano e Mattarello. Da lunedì 14 aprile in via sperimentale fino al 12 giugno – data che coincide con la fine dell’anno scolastico – verrà istituito un nuovo collegamento di trasporto pubblico tra Ravina, Romagnano e Mattarello. Sarà attivo nei giorni feriali da lunedì a venerdì con gli orari specificati nella nota allegata di Trentino trasporti che è affissa in tutte le fermate interessate. Prima corsa la mattina da Ravina alle 7.38, mentre l’ultima arriva sempre a Ravina alle 18.08.

La chiusura del ponte di Ravina ha comportato la riprogrammazione delle linee del trasporto urbano per il collegamento della Circoscrizione Ravina-Romagnano con la città. Nell’ottica di potenziamento dei trasporti collettivi, l’amministrazione ha valutato l’opportunità di attivazione di una navetta di collegamento diretto tra Ravina, Romagnano e Mattarello affinché gli utenti, giunti a Mattarello, possano fruire delle corse della Linea 8 per il collegamento con il centro ed il nord della città. Si evidenzia inoltre che la Linea 8 è stata recentemente oggetto di rimodulazione al fine di garantire la puntualità delle corse in partenza dai capolinea.

L’istituzione della navetta garantisce inoltre il collegamento dei sobborghi di Ravina-Romagnano con Mattarello facilitando l’utilizzo dei servizi presenti nelle località.

Potenziamento Linea C – Laste. Da fine maggio saranno implementate le seguenti corse della Linea C: corsa esistente delle 11.30 da S. Bartolomeo: alle 11.48 prosegue per le Laste (12) anziché fermarsi in piazza Dante; nuova corsa Laste (12.00)- S. Bartolomeo (12.27); nuova corsa S. Bartolomeo (12.48)- Laste (13.18); nuova corsa dalle Laste (13.18) che si aggancia all’esistente corsa delle 13.26 da piazza Dante per S. Bartolomeo.

Modifiche alla Linea 5 di Povo nel periodo pasquale

In seguito al confronto con il Consiglio studentesco dell’Università di Trento sono state valutate alcune modifiche all’orario della Linea 5 nel periodo delle vacanze di Pasqua, al fine di garantire un facile e rapido raggiungimento delle facoltà di Povo-Mesiano. È stato concordato di garantire il servizio non scolastico così come indicato sulle tabelle orarie presenti alle fermate con l’aggiunta di tre autobus autosnodati in partenza da Piazza Dante alle 8.03 – 8.06 – 8.09 e alle 9.03 – 9.06 – 9.09. Le corse di potenziamento da “Povo Polo scientifico ovest” saranno programmate con partenza alle ore 12.40 – 12.45, alle 13.40 – 13.45 – 13.50 e alle ore 14.40.

Si ricorda inoltre che da marzo sono state potenziate le corse dei giorni festivi a Montevaccino con 13 nuove corse da Martignano a Montevaccino (dalle 7.35 alle 20.35) e 14 nuove corse tra Montevaccino e Martignano (tra le 7.06 e le 21.06).

Dopo l’attivazione della Linea 17 e 17/ con autobus elettrici è in corso il monitoraggio dei tempi di percorrenza in modo da verificare il rispetto degli orari tabellari.

Per quanto riguarda la Linea 8 dal 6 marzo il percorso è stato modificato: la Linea 8 passa da via Brennero sia in andata che in ritorno mentre la linea 8/ mantiene il percorso su Via Maccani. È stato inoltre attivato il nuovo capolinea per le linee 11, 15, 17 e 17/ al terminal della ferrovia Trento Malè di via Segantini – via Dogana.

Prolungamento della linea CM verso il Cimirlo.

Da fine marzo è attivo in via definitiva, dopo una prima fase di sperimentazione, il prolungamento della Linea CM verso il parco del Cimirlo con l’attivazione di n° 3 nuove fermate intermedie.