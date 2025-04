In tanti a rimboccarsi le maniche per un Garda più pulito

Tra sentieri, spiagge, piste ciclabili e specchi d’acqua, le attività di raccolta si sono svolte anche in bicicletta e in canoa

Dal 10 al 13 aprile si è tenuta la seconda edizione dei Garda Trentino Clean Up Days, l’iniziativa lanciata da Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A., in collaborazione con l’associazione no-profit PATRON, dedicata alla raccolta dei rifiuti abbandonati in natura.

Quattro giorni di azioni concrete e diffuse in tutto il territorio del Garda Trentino, tra sentieri, spiagge, piste ciclabili e specchi d’acqua, con attività di raccolta svolte anche in bicicletta e in canoa, grazie al coinvolgimento attivo di cittadini, associazioni locali, enti pubblici e scuole.

Oltre 700 i partecipanti, 15 i CleanUP guidati, più di 40 i gruppi individuali e oltre 200 gli studenti coinvolti tra raccolta e attività didattiche con gli enti del territorio, per trasmettere valori di responsabilità e attenzione verso l’ambiente.

Un segnale forte, che conferma la vocazione green del Garda Trentino e l’importanza di iniziative che uniscono tra loro le realtà del territorio in nome della sostenibilità.