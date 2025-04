La Fondazione Megalizzi cerca “ambasciatori” di cittadinanza europea

È in partenza anche quest’anno, per la sua quinta edizione, il Progetto Ambasciatori della Fondazione Antonio Megalizzi, l’iniziativa nata per onorare l’impegno e la passione del giornalista Antonio Megalizzi che selezionerà 30 giovani universitari e neolaureati per portare avanti la sua voce: promuovere un’informazione corretta e l’educazione alla cittadinanza europea.

Antonio Megalizzi era un giornalista appassionato che si impegnava a rendere la politica e l’Unione europea comprensibili a tutti, in particolare ai giovani, per stimolarne il senso critico. Dopo l’attentato di Strasburgo dell’11 dicembre 2018, la sua famiglia ha fondato la Fondazione Antonio Megalizzi per portare avanti il suo lavoro e i suoi valori, creando opportunità di crescita per le nuove generazioni. Con questo spirito, la Fondazione è alla ricerca di 30 studenti universitari e neolaureati, che avranno il compito di educare bambini, adolescenti e giovani adulti sui temi fondamentali dell’Unione europea: valori, storia, economia, politiche e comunicazione.

Le 30 persone selezionate parteciperanno a una Summer School gratuita a Trento dal 23 al 27 luglio 2025. Il programma offrirà approfondimenti su storia e funzionamento delle istituzioni europee, comunicazione e attualità, attraverso sessioni formative multidisciplinari condotte da docenti universitari, esperti e rappresentanti delle istituzioni europee. Da settembre 2025, gli Ambasciatori e le Ambasciatrici organizzeranno almeno tre cicli formativi, ciascuno composto da tre incontri, in scuole di ogni ordine e grado o in altre realtà educative sul territorio nazionale. La call è aperta a studenti universitari regolarmente iscritti a un ateneo o neolaureati da non più di 12 mesi dalla data di pubblicazione del bando. La scadenza per la candidatura è fissata alle ore 23:59 del 25 maggio 2025.

Grazie alle prime quattro edizioni, oltre 11.000 bambini e ragazzi in tutta Italia hanno potuto partecipare ai percorsi formativi proposti dai giovani Ambasciatori e Ambasciatrici. La Fondazione Antonio Megalizzi continua a lavorare per non fermare la voce di Antonio, affinché il suo entusiasmo possa ispirare nuove generazioni e promuovere la passione per l’Europa e l’informazione corretta tra gli studenti di tutta Italia, rendendoli protagonisti attivi del nostro tempo. Il Progetto Ambasciatori, promosso dalla Fondazione Antonio Megalizzi, è un’iniziativa sostenuta dalla Rappresentanza a Milano della Commissione europea e dalla Banca per il Trentino-Alto Adige.