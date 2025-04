Addio a Claudio Zorzi, medico della Val di Fiemme

Si è spento martedì 15 aprile, all’età 70 anni, il dottor Claudio Zorzi, medico di base in pensione e responsabile del servizio di alcologia di Fiemme. Zorzi era stato tra i fondatori del Club Alcolisti in Trattamento, poi diventati Club Alcologici e Club Ecologici Familiari. I funerali saranno celebrati venerdì 18 aprile alle 14 nella chiesa di Ziano di Fiemme.

“Ci sono persone che più di altre lasciano un segno, persone con ideali saldi e una forza generativa travolgente, costruttori di pace, in grado di sognare e di contribuire ad un mondo migliore. Il dott. Claudio Zorzi, di cui oggi piangiamo la scomparsa, era una di queste persone, dotato di una visione lungimirante e di un approccio innovativo fuori dagli schemi”, lo ha ricordato sui social la presidente della Consulta provinciale per la salute Elisa Viliotti. “Ho avuto il privilegio di condividere con lui – ha scritto Viliotti – la campagna dal basso per la Promozione della Salute, per un concetto di Salute più inclusivo di tutti i bisogni della Persona, e non solo riferito all’aspetto bio-medico della malattia. Un percorso che ha visto la presentazione alle Istituzioni, da parte della Consulta provinciale per la Salute, di un importante documento sugli obiettivi di Salute 2030 in Trentino e l’organizzazione di un recente Convengo sul tema. Oggi, ancora di più, sento e sentiamo di dover portare avanti la sua visione di Salute integrale e del ruolo centrale delle persone nella protezione e promozione della salute a partire dai determinanti sociali della Salute”.