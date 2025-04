In San Martino è crollato un muro a secco: rientrate quasi tutte le famiglie evacuate

L’ondata di maltempo che ha colpito anche il Trentino ha causato, nella tarda serata di giovedì 17 aprile, uno smottamento in via Malvasia a Trento, nel quartiere di San Martino. La frana, di circa 30 metri cubi, ha interessato un’abitazione composta da 5 appartamenti. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. In via precauzionale, gli abitanti di due strutture, per un totale di 14 persone, sono stati evacuati dal Comune di Trento (in sei sono stati ospitati in albergo).

A mezzogiorno di oggi tutti sono potuti rientrare nelle proprie abitazioni, tranne una residente la cui terrazza è stata interessata dal crollo. Si stanno ora individuando soluzioni alternative per la sua ospitalità in quanto, per ragioni di sicurezza, non potrà rientrare a casa.

Sul posto sono intervenuti gli operatori della Protezione civile del Trentino, con il Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento, il Servizio Geologico, il Servizio Prevenzione rischi e Cue e il Comune di Trento con l’Ufficio Protezione civile e la Polizia locale. Lo smottamento è stato causato dal cedimento di un muro a secco che non ha resistito alla pressione del terreno soprastante, reso instabile dalla pioggia abbondante. Il cedimento ha provocato anche il crollo di una porzione di stradina pedonale pertinenziale. L’area continua ad essere monitorata per prevenire ulteriori rischi e pianificare le azioni di sistemazione necessarie. I lavori inizieranno a partire dal pomeriggio.