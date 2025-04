A maggio torna il Bike Festival Riva del Garda

È stata presentata la 31esima edizione del FSA Bike Festival Riva del Garda, l’evento internazionale di mountain bike e gravel che anche quest’anno si terrà come di consueto nella prima settimana di maggio, dal 1° al 4, che vedrà la presenza di circa 200 espositori e 80.000 partecipanti che potranno vivere un intenso programma tra test, presentazioni novità, bike tour e competizioni, incontri con i campioni, talk, assaggi di specialità della cucina trentina, e tanto altro ancora.

«Da oltre tre decenni il Festival di Riva del Garda dichiara de facto l’apertura della stagione della mountain bike – ha affermato Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing – attirando in Trentino migliaia di appassionati, che nel 2024 sono stati 80.000, guidati dal desiderio di scoprire le novità offerte da 200 espositori. Tanti e diversi i brand presenti, dal respiro sia nazionale che internazionale per offrire ai visitatori una panoramica completa di come si evolve il mondo sulle due ruote. È un’occasione importante per presentare le diverse bike area del Trentino ai tanti appassionati».

Il disegno strategico di FSA Bike Festival Riva del Garda è stato illustrato da Silvio Rigatti, Presidente Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A: «Vogliamo vincere questa scommessa portando a casa, anno dopo anno, un Bike Festival, sempre migliore, sempre più sostenibile, cercando proprio di integrarlo all’interno del nostro territorio. Questi trent’anni hanno reso il Garda Trentino la Mecca della Mountain bike, riferimento anche a livello internazionale, nell’immaginario collettivo degli ospiti tedeschi, il luogo ideale per andare in bicicletta».

È parte del DNA di Bike Festival Riva del Garda la possibilità di testare numerosi modelli di mtb e gravel all’interno dell’Area Expo e sui percorsi più belli del Garda Trentino, a cui si aggiunge la ricca proposta di tour guidati, gare, talk e incontri con gli atleti e ancora tanti altri eventi collaterali, per i più grandi ma anche per i riders di domani. Una novità 2025 in programma per la vigilia è “Future Summit”, dove un panel di esperti tratterà il tema dell’Intelligenza Artificiale applicata al mondo delle due ruote e più in generale a quello della mobilità: l’incontro si terrà nel pomeriggio di mercoledì 30 aprile.

Oskar Schwazer, Direttore Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. ha sottolineato il forte legame tra Bike Festival Riva del Garda e il territorio. «Il Bike Festival dimostra che possiamo e riusciamo a contribuire con questo evento, alla trasformazione del Trentino in una destinazione che si può vivere dodici mesi l’anno. Il Bike Festival per noi è un veicolo importantissimo, sul territorio lo diamo spesso per scontato, perché abbiamo tutta la storicità, ma è la fiera sul tema outdoor più grande d’Europa, dal punto di vista organizzativo e logistico».

Nel solco del lavoro avviato lo scorso anno FSA Bike Festival Riva del Garda porta avanti il suo progetto legato alla sostenibilità, ambientale e sociale. Molte, infatti, le iniziative in ambito sia ambientale che sociale che sono state avviate e tra le più importanti emerge la misurazione dell’impronta di CO2 dell’evento, calcolata in linea con le direttive dell’UCI Climate Action Charter. La Carta dell’Unione Internazionale di Ciclismo ha l’obiettivo di ridurre gli impatti delle manifestazioni ciclistiche sull’ambiente e di promuovere i benefici di un uso maggiore della bicicletta per uno sviluppo sostenibile. Dal punto di vista concreto, il progetto di sostenibilità si focalizza sulla raccolta e gestione dei rifiuti, sull’offerta di acqua ai visitatori fruibile dai dispenser riutilizzando i bicchieri ufficiali dell’evento o servendosi delle proprie borracce, evitando l’utilizzo di bottiglie di plastica monouso. Ultimo, ma non certo per importanza, la comunità è coinvolta attraverso la proposta di specialità gastronomiche gestite da organizzazioni locali, per far conoscere la cucina del territorio.

Ulteriori informazioni, il programma del festival, iscrizioni alle gare e agli eventi collaterali sono disponibili sul sito ufficiale dell’FSA Bike Festival Riva del Garda: www.bikefestivalriva.com