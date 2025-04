Cattolici e ortodossi, Pasqua nello stesso giorno. Gli auguri del vescovo Lauro

Dalle Cresime al pellegrinaggio alla Comparsa di Pinè: l’Agenda dell’arcivescovo Lauro da fine maggio a metà giugno

Dal conferimento delle Cresime in varie località del Trentino al tradizionale Pellegrinaggio diocesano con gli ammalati alla Comparsa di Pinè, passando per la S. Messa in occasione della festa dei Santi Martiri Anauniesi a Sanzeno: ecco gli appuntamenti in agenda dell’arcivescovo di Trento Lauro Tisi per le prossime settimane. Domenica 26/5: il mattino a Brez ad […]