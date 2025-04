Il Trento perde 3 a 0 a Novara: la posizione playoff si decide all’ultima giornata

Foto Carmelo Ossanna – A.C. Trento 1921

Una netta sconfitta per 3 a 0 sul campo del Novara, nella trentasettesima giornata di Serie C, costringe il Trento ad attendere 7 giorni, e il risultato dell’ultima giornata, che lo vedrà impegnato contro il Vicenza, per conoscere la definizione del proprio piazzamento nella zona playoff. A pesare sull’economia del match alcuni errori della squadra di Tabbiani. Decidono la gara le reti di Maressa, nel primo tempo, di Donadio e Bertoncini nella ripresa.

La cronaca. Mister Luca Tabbiani conferma il 4-3-3 con Barlocco a protezione dei pali e il quartetto difensivo composto da Di Cosmo, Cappelletti, Trainotti e Falasco. In mezzo al campo agiscono Aucelli, Rada e Giannotti; in attacco Anastasia, Di Carmine e Disanto. È il Novara a partire con il piede sull’acceleratore: nei primi venti minuti i piemontesi alzano i ritmi e costringono il Trento a chiudersi nella propria metà campo, lasciando i gialloblù agire in ripartenza. Al 4’ è Basso a provarci con una conclusione dalla distanza, ma è al 24’ che i padroni di casa concretizzano la supremazia: Donadio scappa sulla corsia destra e serve un pallone preciso al centro dell’area per Maressa, che controlla e batte Barlocco. Il Trento accusa il colpo ma reagisce subito, alzando progressivamente il baricentro e provando a mettere pressione alla retroguardia di casa. Alla mezz’ora è Aucelli a rendersi pericoloso con un destro insidioso dal limite, su cui Minelli si allunga e devia in angolo.

Nella ripresa è il Trento a prendere in mano le operazioni, alzando i ritmi e costringendo il Novara ad abbassarsi e a ripartire in contropiede. Nonostante l’avvio deciso dei gialloblù, sono ancora i padroni di casa a rendersi pericolosi al 48’ con Gerardini, la cui conclusione termina però lontana dallo specchio. I ragazzi di Tabbiani continuano a giocare ma al 65’, complice un errore di lettura da parte di Barlocco, arriva il raddoppio del Novara con Donadio. Qualche minuto più tardi sono ancora i padroni di casa ad andare vicini al tris con il mancino di Basso che termina di poco a lato rispetto alla porta trentina. Nel finale ci provano prima Accornero e poi Petrovic ma entrambi i tentativi terminano alti sopra la traversa. Sono però i piemontesi nel finale a calare il tris grazie al colpo di testa di Bertoncini, complice un nuovo errore dell’estremo difensore ospite. Dopo cinque minuti di recupero, la gara termina così sul punteggio di 3-0 in favore del Novara. Con questo punteggio i gialloblù scendono all’ottavo posto con cinquantaquattro punti in coabitazione con l’AtalantaU23.

“Quella di oggi penso sia stata una delle partite più deludenti di questa stagione. Non abbiamo fatto le cose che di solito ci contraddistinguono oltre poi ad aver sbagliato molto sotto l’aspetto qualitativo. Andiamo a casa amareggiati perché ci tenevamo a conquistare un risultato positivo in ottica playoff. Ora manca solo una partita alla fine e vogliamo riprenderci in fretta da questa sconfitta. Venerdì ci aspetta una gara importante, dobbiamo essere pronti per affrontare il Vicenza. Penso che questo gruppo abbia fatto un buon campionato, possiamo ancora trasformarlo in ottimo. Dipende solo da noi”, il commento al triplice fischio di mister Luca Tabbiani.

Gli aquilotti torneranno in campo venerdì 25 aprile alle 16.30 allo Stadio Briamasco, dove affronteranno il L.R. Vicenza nella trentottesima giornata di campionato: un altro appuntamento fondamentale per determinare la posizione finale del Trento nella zona playoff.

Il tabellino.

NOVARA F.C. – A.C. TRENTO 1921 3-0 (1-0)

RETI: 24’pt Maressa, 21’st Donadio, 45’st Bertoncini

NOVARA (4-3-3): Minelli; Calcagni, Bertoncini, Lorenzini, Agyemang (46’st Leo Virisario); Maressa (37’st Morosini), Ranieri, Basso; Donadio (46’st Camolese), Da Graca (46’st Valenti), Gerardini (19’st Anzolin). A disposizione: Negri, Desjardins, Di Munno, Khailoti, Gagliardi, Akpa-Chukwu, Cannavaro, Sibilio, Ganz. Allenatore: Giuseppe Mascara

TRENTO (4-3-3): Barlocco; Di Cosmo, Cappelletti, Trainotti, Falasco; Aucelli (23’st Petrovic), Rada, Giannotti (14’st Sangalli); Anastasia (14’st Accornero), Di Carmine, Disanto (35’st Peralta). A disposizione: Tommasi, Barison, Cappelli, Titi, Ghillani. Allenatore: Luca Tabbiani

ARBITRO: Alessandro Recchia di Brindisi

ASSISTENTI: Luca Bernasso di Milano e Francesco Raccanello di Viterbo

QUARTO UFFICIALE: Mirko Pelaia di Pavia

NOTE: Serata serena. Campo in buone condizioni. Ammoniti: 38’pt Giannotti, 41’pt Di Cosmo, 40’st Anzolin. Recupero: 2’+5’. Spettatori: 2250.