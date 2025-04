In vista del primo maggio l’Arci Brentonico lancia una lotteria di solidarietà per Gaza

A Brentonico la “pastasciutta antifascista” per il 25 aprile

Palazzo Baisi, a Brentonico, ospiterà la festa organizzata dall’Arci, dal Comune e dall’Anpi assieme a tante altre associazioni per il 25 aprile. “Difficile, in questo periodo dell’anno, trovare le parole giuste per non sembrare ripetitivi o retorici, per non precipitare nei luoghi comuni. Difficile non sentire la pelle d’oca quando chi trova le parole giuste viene […]