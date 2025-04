L’Aquila vince a Trieste e vola matematicamente ai playoff

Foto Aquila Basket

Una prestazione convincente a Trieste, coronata con il successo per 88-94, ha regalato all’Aquila Basket la matematica qualificazione ai playoff di Serie A. Con questo successo, arrivato nel giorno della centesima panchina di coach Paolo Galbiati con Trento, i bianconeri eguagliano anche il record di vittorie in una singola stagione, risalente all’annata 2014-2015. Myles Cale è l’MVP della serata con una prestazione da incorniciare: 19 punti (7/9 al tiro), 5 palle recuperate e 4 rimbalzi. Fondamentali anche i 18 punti di Ellis, i 17 di Lamb e i 13 di Ford. Ai padroni di casa non bastano i 18 punti di Uthoff e i 17 di Ross.

La cronaca. La Dolomiti Energia Trentino parte con: Ellis, Cale, Forray, Lamb e Mawugbe mentre Trieste risponde con: Ross, Brown, Valentine, Uthoff e Johnson.

Uthoff apre la gara con una tripla, ma Cale risponde attaccando in maniera decisa il closeout difensivo e schiacciando a due mani. Poco dopo, lo stesso Cale segna una gran tripla in transizione che vale il primo vantaggio bianconero. Uthoff continua a mettersi in mostra con un fadeaway complicato, ma Lamb risponde dall’angolo con una tripla. Uthoff è in fiducia e replica immediatamente, poi Ellis penetra con successo e Mawugbe inchioda l’8-12. Ross segna dalla lunga distanza, Lamb risponde con un’altra tripla ma McDermott replica subito. Niang schiaccia, Ross fa 2/2 dalla lunetta e il punteggio è 16-17 dopo cinque minuti di gioco. Bayehe si fa valere con un tap-in a rimbalzo offensivo, poi cattura un altro rimbalzo d’attacco. Cale intercetta e vola a schiacciare per il +7, ma Trieste non molla e McDermott torna a muovere il tabellino biancorosso. Cale colpisce ancora da tre, Candussi risponde immediatamente, ma Cale in stepback straccia la retina. Ford segna in “fly-by”, ma Ruzzier chiude il primo quarto con la tripla sulla sirena: 24-32 per Trento.

Valentine apre il secondo periodo con un floater dalla media e poco dopo va a segno anche in penetrazione. Lamb risponde dal post basso, poi Ford fa 2/2 in lunetta. Johnson accorcia con due punti, ma Ellis piazza prima una tripla e poi un gran reverse che valgono il 32-41: coach Christian ferma il gioco con un timeout. Valentine rientra segnando ancora in penetrazione, ma Lamb colpisce subito dall’arco per il nuovo +10. Valentine continua a guidare i suoi e segna dall’angolo, ma Trento replica con un mini-break firmato Niang, Ellis e Lamb per il 37-51. Brown sfrutta un mismatch e va a bersaglio, ma Zukauskas risponde immediatamente. Uthoff trova altri due punti e, nel finale di tempo, Ellis va in lunetta e firma il 41-54 con cui si chiude il primo tempo.

Brown inaugura il secondo tempo con una tripla in stepback, poi Johnson completa un gioco da tre punti. Ross è preciso dalla lunetta con un 2/2 e ancora Johnson, in transizione, schiaccia il 51-54 che vale il 10-0 di parziale per Trieste e costringe coach Galbiati al timeout. Ellis sblocca Trento con due liberi, ma Uthoff risponde con una schiacciata potente. Bayehe trova il fondo della retina da sotto e Zukauskas appoggia al vetro per il nuovo +6 bianconero. Niang legge bene la difesa e trova due punti facili, ma Ross replica immediatamente con un’altra penetrazione. Ruzzier apre l’ultimo periodo con un difficile “deep two”, ma Cale risponde con una tripla pesantissima e Ford aggiunge il libero del +8. Brooks accorcia con un semigancio morbido, ma Ford replica con una giocata da highlights, ubriacando la difesa giuliana in palleggio. Brown trova il fondo della retina, ma ancora Ford piazza una tripla fondamentale. Cale poi segna subendo il fallo e realizza anche il libero per il 67-79. Ross accorcia in isolamento, ma Lamb infila un’altra tripla di puro talento ed Ellis serve un cioccolatino perfetto per la schiacciata di Mawugbe che vale il +15. Johnson risponde con una schiacciata, Ellis replica in penetrazione, poi Ross appoggia due punti e ancora il play britannico risponde nuovamente. Trieste non molla: break di 8-0 firmato Ross, Uthoff e Brown che riaprono la gara sul -3, costringendo Galbiati a fermare il gioco. Alla ripresa, Ellis segna due punti vitali per il +5 a 38” dalla sirena. Valentine tiene vive le speranze dei padroni di casa con una clamorosa tripla da centrocampo per il -2, ma Zukauskas è glaciale dalla lunetta con un 2/2 che riporta Trento a due possessi pieni di vantaggio con 9.4 secondi da giocare. Valentine prova l’ultimo assalto, ma il suo tiro non trova il canestro: Trento espugna il PalaTrieste per 88-94 e conquista con carattere una vittoria importantissima.

“Trieste è una squadra fortissima, con giocatori di grande talento. Noi abbiamo giocato una partita da montagne russe: un buon primo tempo, molto bello per intensità e qualità, anche se potevamo togliere qualche tripla con un pizzico di attenzione in più. C’era grande energia e voglia di fare. Nel terzo quarto abbiamo sbagliato appoggi e tiri facili, mentre loro hanno segnato canestri complicati e sono rientrati in partita. Siamo stati bravi a resistere e a riprendere il vantaggio. Nel finale abbiamo un po’ pasticciato, ma siamo rimasti solidi, facendo le giocate giuste nei momenti chiave”, il commento subito dopo la sirena di coach Paolo Galbiati: “Ci prendiamo questa vittoria che ci qualifica ai playoff con tre giornate d’anticipo. È una grande soddisfazione: siamo una squadra giovane e arrivare alla post-season in un campionato di altissimo livello come questo ci rende felici. Ora testa bassa e continuiamo a lavorare”.

Ad attendere i bianconeri, ora, le ultime due sfide casalinghe della regular season: contro il Banco di Sardegna Sassari, in programma sabato 26 aprile alle 20:00, in occasione dell’Earth Day 2025, e contro la UNA HOTELS Reggio Emilia, in programma sabato 3 maggio alle 20:00.

Il tabellino.

PALLACANESTRO TRIESTE 88

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 94

(24-32, 41-53; 61-67)

Pallacanestro Trieste: Obljubech N.E, Ross 17, Deangeli, Uthoff 18, Ruzzier 5, Campogrande N.E, Candussi 3, Brown 11, Brooks 4, Mcdermott 8, Johnson 10, Valentine 12. Coach Christian.

Dolomiti Energia Trento: Ellis 18, Cale 19, Ford 13, Niang 11, Forray, Mawugbe 4, Lamb 17, Bayehe 6, Badalau N.E, Zukauskas 6, Hassan. Coach Galbiati.