Papa Francesco, martedì 22 aprile in edicola un numero speciale di Vita Trentina

La copertina con cui 12 anni fa Vita Trentina annunciava l’elezione di papa Francesco

Sarà in edicola martedì 22 aprile un’edizione speciale di Vita Trentina dedicata a papa Francesco, scomparso alle 7.35 di lunedì 21 aprile.

Al suo interno il racconto del pontificato del papa argentino, le reazioni del mondo ecclesiale trentino, le testimonianze di chi gli è stato più vicino ed un servizio del nostro inviato a Roma.

“Con tutta la comunità cristiana trentina siamo rimasti storditi e confusi questa mattina – il primo commento del direttore di Vita Trentina, Diego Andreatta – come le donne e i discepoli nel giorno del Sabato Santo però vogliamo guardare avanti con la speranza che questo Papa straordinaria ci ha insegnato; impegnarsi a seguire la sua traccia sarà il modo migliore per ringraziarlo, il resto lo farà lo Spirito Santo con l’aiuto di tanti uomini di Dio che hanno trovato in Francesco una guida indimenticabile“.