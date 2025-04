Festa della Liberazione, tutti gli appuntamenti a Trento

Credit: Arci del Trentino

Gli ottant’anni dalla Liberazione dell’Italia dal nazifascismo saranno al centro quest’anno di un ricco programma di eventi. Ci saranno il corteo, conferenze, spettacoli, musica, la tradizionale “pastasciutta antifascista”. E, a sottolineare la solennità dell’anniversario, la cerimonia istituzionale, solitamente ospitata a palazzo Geremia, sarà al teatro Sociale, scelto anche per accogliere tutti quei cittadini che, negli anni scorsi, non riuscivano a entrare nell’affollatissimo salone di rappresentanza.

La giornata comincerà alle 9 con la celebrazione della santa messa in ricordo dei caduti nella Chiesa di San Francesco Saverio in via Belenzani. Alle 10 ci sarà il corteo in via Belenzani con la deposizione delle corone alle lapidi di palazzo Thun, al monumento ai Caduti in piazza della Portela, alla targa dedicata agli Internati militari al palazzo della Provincia in piazza Dante, alla targa in memoria di Giannantonio Manci in galleria Partigiani e alla targa in memoria di Mario Pasi in piazza Pasi. Per l’occasione, il corteo sarà accompagnato dal Corpo musicale Città di Trento e il Coro Bella ciao.

Alle 11 si entrerà nel vivo della celebrazione con la cerimonia istituzionale al Teatro Sociale in via Oss Mazzurana. Alla cerimonia interverranno il sindaco di Trento, il presidente della Provincia autonoma di Trento e il Commissario del Governo per la Provincia di Trento. A seguire ci sarà la conferenza spettacolo del gruppo musicale Banda libera “Questo è il fiore del partigiano – La memoria della Resistenza nella musica italiana”, un viaggio nella musica per raccontare la Resistenza nell’Italia repubblicana a cura della Fondazione Museo storico del Trentino. In apertura le biografie femminili nella Resistenza trentina a cura del Presidente di Associazione nazionale partigiani d’Italia del Trentino. La cerimonia al Teatro Sociale sarà tradotta in lingua dei segni italiana (Lis). Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti.

ALTRE INZIATIVE

Giovedì 24 aprile alle 16.30, all’Officina dell’autonomia in via Zanella 1/A, si parlerà di “Donne e uomini della Resistenza. La partecipazione trentina alla guerra di Liberazione, 1943-1945”. Il seminario, a cura della Fondazione Museo storico del Trentino, rifletterà sulle differenti forme assunte dal movimento di resistenza al Nazifascismo anche fuori dai confini provinciali. Interverranno Giuseppe Ferrandi, M. Cossali, C. Silingardi, Lorenzo Gardumi, M. Toss.

Invece alle 17.30 a Palazzo Geremia, Anpi del Trentino con il Gruppo Amarcord di Trento e la Plenum Band di Volano, proporranno “Ieri, oggi, sempre Resistenza” – Canti di lavoro, di pace e di protesta”, un viaggio tra le canzoni di protesta dal 1870 al femminismo degli anni ’70 del Novecento.

Venerdì 25 aprile, dalle 12 alle 24 e sabato 26 aprile dalle 11 alle 19, al Giardino Solzenicyn (in caso di pioggia, solo 25 aprile dalle 14 al Teatro Sanbapolis), ci sarà la “Festa della Liberazione” a cura di Arci, Anpi e Trento Film Festival con il sostegno di Regione Trentino Alto Adige, Provincia autonoma di Trento e Comune di Trento. La Festa inizierà con la pastasciutta antifascista in memoria dei fratelli Cervi. A seguire, dalle 14, ci saranno degli incontri di approfondimento, attività associative e uno spazio per bambini per festeggiare insieme il 25 Aprile. La festa concluderà con il concerto dell’Istituto Italiano di Cumbia e di The Rumpled.

E ancora, venerdì 25 alle 15 e sabato 26 e domenica 27 aprile alle 15 e alle 16.30, alle Gallerie di piazza di Piedicastello, ci sarà la visita guidata alla mostra “La seconda guerra mondiale: l’esperienza trentina”, a cura della Fondazione Museo storico del Trentino. Mantenendo sullo sfondo i grandi eventi bellici, il percorso espositivo racconterà l’esperienza trentina durante il conflitto: i fronti di battaglia, le difficili scelte dopo l’armistizio del 1943, la guerra in casa.

Per finire, venerdì 25 dalle 21.15 alle 24 e sabato 26 aprile dalle 14 alle 16, Telepace Trento (canale 12 del digitale terrestre) trasmetterà una selezione di programmi didattici, documentari, approfondimenti dedicati alla fine della seconda guerra mondiale e alla Resistenza, a cura della Fondazione Museo storico del Trentino.