Garda: riapre dopo più di un anno il sentiero Busatte-Tempesta

Il sentiero Busatte-Tempesta, uno dei percorsi più amati del Garda Trentino, ha riaperto integralmente giovedì 24 aprile dopo un lungo intervento di ripristino e sistemazione a seguito della frana che, nel novembre 2023, aveva compromesso una parte del tracciato.

Gli interventi sono stati condotti dalla Provincia di Trento, che ha operato per consolidare l’area interessata dalla frana. Dopo i sopralluoghi del Servizio Geologico provinciale, è stata messa in atto una struttura di protezione attiva con 40-50 metri di pannelli di reti armate rinforzate con funi e ancoraggi metallici nella nicchia di distacco e una barriera para-massi elastica ad alto assorbimento di energia, di 30 metri, posizionata a valle.

A seguire, sono stati effettuati lavori di disgaggio e pulizia del materiale residuo, cui è seguito il ripristino della sezione compromessa del sentiero da parte del Servizio Foreste.

Infine, completati gli interventi della PAT, il Comune di Nago-Torbole ha deciso di eseguire ulteriori opere di mitigazione del rischio in cinque punti lungo il sentiero per garantire una migliore sicurezza e fruibilità del percorso in vista della stagione estiva 2025, come suggerito da una relazione geologica. Pur non trattandosi di lavori urgenti, si è scelto di intervenire nell’immediatezza per evitare future chiusure.

I lavori, seguiti dall’Ing. Stefano Filippi e realizzati dalla ditta Disgaggi Brenta, sono stati finanziati congiuntamente dal Comune di Nago-Torbole e da Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Le squadre outdoor del SOVA si sono invece occupate della pulizia del sedime del sentiero, liberandolo da sassi e materiale smosso.