Calcio. Il Trento vince 3-1 contro il Vicenza. La prima gara dei playoff sarà al Briamasco

L’esultanza dopo il secondo gol di Anastasia. Foto Carmelo Ossanna

L’aria che accoglie i 2.700 spettatori di un Briamasco sold out per l’ultima giornata del campionato di serie C 2024-2025 è tesa e elettrica. Trento-Vicenza non è una partita per cuori deboli, le due compagini si giocano l’intera stagione in novanta minuti. Entrambe, però, devono fare i conti con un campionato altalenante e devono guardare cosa fanno i diretti avversari negli altri campi: il Trento per capire la posizione nei play-off, il Vicenza per vincere il campionato. Decidono la gara, terminata 3-1 per il Trento, le reti di Petrovic e Anastasia, doppietta, che regalano il sorriso agli aquilotti e condannano i vicentini alla lotteria dei playoff, pur da secondi.

La cronaca. L’allenatore Luca Tabbiani sceglie il 4-3-3 con Barlocco in porta e la linea difensiva composta da Di Cosmo, Cappelletti, Trainotti, e Falasco. A centrocampo Aucelli, Rada e Maffei; mentre in attacco si affida ad Anastasia, Petrovic e Accornero. Dopo un inizio asfissiante da parte del Vicenza, è il Briamasco ad esplodere di gioia, grazie ad una rete davvero eccezionale di Emanuele Anastasia.

Il numero 7 del Trento, infatti, tutto solo da fuori area può sfoderare un tiro a giro imparabile per il portiere vicentino. Il Vicenza prova a reagire, affidandosi principalmente ai lanci lunghi, ma il Trento, più solido e preciso, gestisce egregiamente il vantaggio. Al 18′ sugli sviluppi di una punizione per i veneti, Barlocco interviene in anticipo ma subisce uno scontro molto duro che lo costringe a terminare la sua partita anticipatamente. Barlocco out e dentro Tommasi, al 26′, invece, è sempre il Trento ad impensierire la porta veneta: una serpentina di Accornero imbambola la difesa del Vicenza, l’attaccante trentino allora impegna Confente sul primo palo, che salva la sua porta spedendo il pallone in angolo.

Come spesso accade nel calcio, basta però una piccola disattenzione a centrocampo ed ecco che al 28′ la compagine veneta trova il goal del pareggio: Rauti si invola in contropiede e a tu per tu con Tommasi pareggia i conti con un pallonetto morbido. Il Trento sfrutta la velocità di Anastasia e Accornero per imporre il proprio gioco. Solido, però, anche in difesa, senza rischiare troppo, in chiusura di primo tempo Anastasia trascina i compagni in avanti, ma la sua conclusione non è precisa e termina ampiamente fuori dallo specchio della porta.

La ripresa si apre con il Trento sotto pressione da parte dei veneti. La compagine gialloblu resiste solidamente, ma è al 12′ che la situazione deflagra al Briamasco. L’arbitro Giaquinto continua a tirare fuori cartellini, ma è il secondo giallo a Rossi che fa scaldare le tribune trentine. Il centrocampista vicentino guadagna il secondo giallo e finisce la partita sotto la doccia. Al 13′ Anastasia tira alto in un’occasione d’oro per gli aquilotti. La superiorità numerica si fa sentire e il Trento colpisce la traversa al 23′. Dopo una discesa perfetta di Anastasia, l’attaccante trentino mette in centro per Maffei. Tuttavia l’urlo del Briamasco si spalma sulla traversa del Vicenza.

Al 28′ è dominio Trento: Peralta impegna Confente con un gran tiro che termina alto. Il vantaggio trentino si sente nell’aria e arriva al 30′ del secondo tempo con Petrovic. Il Trento domina in tutti i settori del campo e continua ad insistere al 37′ con una pregevole triangolazione in area di rigore fa alzare il pubblico in piedi pronto ad esultare nuovamente, ma Confente chiude la saracinesca. Il pubblico trentino non deve aspettare tanto a gioire, perché al 38′ Anastasia chiude i giochi per il 3 a 1. Lo scatenato attaccante del Trento semina il panico nell’area di rigore vicentina e si regala la doppietta incrociando sul secondo palo.

Il Trento quindi conclude la stagione con il sorriso e conquista il settimo posto definitivo che significa prima gara dei playoff tra le mura amiche contro l’Atalanta U23.

Il tabellino.

A.C. TRENTO 1921 – L.R. VICENZA

RETI: 5’pt Anastasia, 29’pt Rauti, 30’st Petrovic, 38’st Anastasia

TRENTO (4-3-3): Barlocco (18′ Tommasi); Di Cosmo, Cappelletti, Trainotti, Falasco (66′ Peralta); Aucelli, Rada (46′ Sangalli) Maffei; Accornero (86′ Disanto), Petrovic, Anastasia (86′ Ghillani). A disposizione: Santer, Barison, Cappelli, Titi. Allenatore: Luca Tabbiani

L.R. VICENZA (3-4-1-2): Confente; Cuomo (62′ De Col), Leverbe, Sandon; Talarico (63′ Della Latta), Ronaldo (30′ Rossi), Zonta (71′ Carraro), Beghetto; Della Morte; Rauti, Morra (71′ Ferrari). A disposizione: Massolo, Gallo, Garnero, Laezza, Costa, Fantoni. Allenatore: Stefano Vecchi

ARBITRO: Edoardo Gianquinto della Sezione di Parma

ASSISTENTI: Giuseppe Lipari di Brescia e Davide Rignanese di Rimini

QUARTO UFFICIALE: Lucio Felice Angelillo di Nola

NOTE: Pomeriggio nuvoloso. Campo in buone condizioni. Ammoniti:45’pt Rossi. 7’st Falasco, 11’st Sangalli, 12’st Rossi 14’st Morra, 16’st Trainotti Espulsi: 12’st Rossi. Recupero: 4’+3′. Spettatori: 2.700.