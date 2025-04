La Liberazione del Trentino nei diari di Anna Menestrina, nel podcast dell’Atelier Benigni

“Le Alpi per ricominciare” diventa un podcast con l’Atelier Benigni degli Editori

È il nuovo libro di Walter Nicoletti edito da VitrenD, dal titolo “Le Alpi per ricominciare. Una nuova alleanza fra umanità e natura”, il protagonista della nuova puntata di Libri in compresse, il podcast dell’Atelier Benigni degli editori che, ogni settimana, presenta al pubblico in formato audio uno dei libri presenti nello spazio culturale di via Belenzani […]