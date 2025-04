In Casa Sat martedì la presentazione del libro “Ghiacciai del Trentino”

Trento, guasto alla rete del gas: tecnici al lavoro

Dovrebbe essere ripristinata in un paio di giorni la rete del gas danneggiata in seguito a una rottura dell’acquedotto nella zona di Salita Manci, nel Comune di Trento. Sono circa 1.500 le utenze interessate dal guasto nel perimetro compreso tra via Torre Verde, via Bernardo Clesio, piazza Venezia, via Venezia (fino alla curva del ristorante […]