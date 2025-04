Dal 3 al 5 maggio a Coredo le rievocazioni di STR.I.A., Stregoneria in Anaunia

Ripercorre le vicende storiche dell’Inquisizione d’Anaunia, un drammatico episodio di caccia alle streghe che colpì la Val di Non, in Trentino, e in particolare Coredo, luogo in cui si tennero i famosi processi e portò alla condanna a morte di dieci persone (sette donne e tre uomini), bruciati sui roghi allestiti davanti al Palazzo Nero, il grande evento che andrà in scena a Coredo nel comune di Predaia dal 3 al 5 maggio 2025, dal titolo STR.I.A., Stregoneria in Anaunia.

Una grande collaborazione tra enti e associazioni che ha dato vita ad una manifestazione che porterà nel cuore della Val di Non storia, folclore, esperienze per grandi e piccoli e molto altro. Si parte proprio a Palazzo Nero e Castel Coredo, venerdì 2 maggio alle ore 21, con l’iniziativa “Intrigo a Castel Coredo” organizzato dall’Azienda per il Turismo in Val di Non che porterà i partecipanti a risolvere un mistero e scoprire la storia dei due edifici storici (prenotazione obbligatoria su visitvaldinon.it). Sabato 3 maggio la “Notte di Streghe e di Sapori” a partire dalle 18 presso il Parco Alla Torre, con l’inaugurazione della nuova opera “Le Streghe” del famoso scultore, residente proprio di Coredo, Gianni Mascotti. A seguire degustazione di prodotti tipici e mercatini di artigianato locale. Alle 20.30 la rievocazione storica Kronos Acrobatic Theatre “Kaccia alle Streghe”. Domenica 4 maggio sarà sempre il Parco Alla Torre a fare da cornice alla Sagra paesana di Coredo, con la messa alle ore 10, il pranzo organizzato dalla Pro Loco, dalle Donne Rurali e dal Gruppo Alpini del paese. Nel pomeriggio musica del Corpo Bandistico di Coredo, giochi in legno e attività per bambini con l’associazione “Cicloanauni”.

“Realizzare quest’opera è stato entusiasmante per molti motivi -afferma l’artista Gianni Mascotti a proposito della scultura Le Streghe che è stata finanziata dal comune di Predaia e dall’ASUC di Coredo- per le dimensioni imponenti, per il tema richiesto, e anche perché l’opera era dedicata a un parco del mio comune. Ho passato quasi un mese a disegnare e a scegliere fra le diverse idee iniziali, e un altro mese per la realizzazione del modello in scala. Dal lato storico l’opera è ispirata all’inquisizione e alla caccia alle streghe, alla quale il paese di Coredo è storicamente legato dalla mandata al rogo di una decina di esse avvenuta nel 1611 quando, nell’allora Palazzo Assessorile, oggi Palazzo Nero, si svolse un lungo processo per stregoneria. Durante i mesi di realizzazione dell’opera non ho potuto però fare a meno di pensare alla convergenza tra questo tema storico con quello attuale della violenza di genere e del femminicidio. Oggi come nel Seicento, infatti, vi sono purtroppo ancora uomini che non accettano di incontrare donne forti ed emancipate. Invece, le donne sono la vera forza degli uomini. “Le streghe” è dedicata a loro e a tutte le vittime di femminicidio. Per questo nell’opera ho raffigurato tre donne, “tre streghe”, di tre generazioni diverse. Al centro c’è la strega giovane con le braccia alzate verso il cielo. A sinistra c’è la strega adulta ed esperta, intenta a inserire nel pentolone alcuni ingredienti. Infine c’è la strega anziana che con la sua saggezza mescola attentamente”.

L’evento si inserisce nel progetto “Predaia Arte e Natura”, un’iniziativa culturale e artistica promossa dal Comune di Predaia, in collaborazione con l’ASUC di Coredo e altri enti locali. L’obiettivo principale è valorizzare il territorio della Val di Non attraverso l’arte, la natura e la cultura, coinvolgendo la comunità locale e i visitatori in un’esperienza immersiva e sostenibile.

Uno degli eventi principali è il Simposio di Scultura su Legno, un concorso internazionale che si tiene annualmente presso i Due Laghi di Coredo. Durante il simposio, artisti selezionati scolpiscono opere in legno che vengono poi installate lungo percorsi tematici come il “Viale dei Sogni” e la zona “Dossi”, trasformando il paesaggio in un museo a cielo aperto.