Il primo maggio festa a Lavis. I sindacati: “Uniti per un lavoro sicuro”

“Uniti per un lavoro sicuro”. Sono la sicurezza e la qualità del lavoro il tema scelto da Cgil Cisl Uil per l’edizione 2025 della Festa delle Lavoratrici e dei Lavoratori. In Trentino il Primo maggio, come di consueto, sarà una giornata dedicata alle riflessioni, ma anche all’intrattenimento con tantissima musica dal vivo, animazione per famiglie e bambini. Location dell’evento sarà il parco urbano di Lavis.

Nel 2024 il Trentino ha contato 13 vittime sul lavoro e 9.325 infortuni. A livello nazionale le cifre sono ancora più drammatiche con oltre mille morti e 650mila infortuni. Gli incidenti si verificano più spesso in contesti lavorativi precari, nella catena degli appalti e dei subappalti, tra i lavoratori più fragili e ricattabili.

Da qui la necessità di continuare ad affrontare il tema per arginare, anche con uno sforzo straordinario e innovativo in prevenzione e formazione, questa emergenza. E allo stesso tempo investire su politiche che incentivino la qualità del lavoro.

Il Primo Maggio a Lavis si aprirà alle 11 con gli interventi dei segretari generali di Cgil Cisl Uil. Dunque l’esibizione della corale Bella Ciao. A partire dalle 12 si alterneranno otto diverse band, tutte trentine. L’apertura sarà affidata al duo dei Re-Cover, che interpreterà cover nazionali e internazionali anni ‘80 e ‘90. A seguire i Good Fellas, una band che porterà sul palco brani rock pop internazionali ‘60 – ‘70. I più famosi e apprezzati brani di Zucchero saranno, invece, interpretati dai sette componenti della band degli Sugar Project.

Ancora anni ‘80 con i Prag che, con un’esibizione pop rock piena di energia, faranno scatenare il pubblico. Nella seconda metà del pomeriggio si cambia genere con The Coyotes, band che propone brani estremamente coinvolgenti di blues, funk, rock & roll. Dopo di loro il palco sarà dei Fat Honey con una performance funk fazz e hip hop. Chiudono il pomeriggio The Snipers all’insegna del blues, funk, rock & roll e gli Smoking Green, un duo electro-acustico che suona cover internazionali reggae, rockteady, ska, R’n’B.

Il concerto finale è affidato agli Skardy. Il loro sarà uno spettacolo energico e coinvolgente che ripercorrerà la storia musicale dei Pitura Freska, band che ha fatto cantare intere generazioni.

Durante il pomeriggio ci saranno laboratori, bolle di sapone e giochi per bambini e bambine con i Trampolieri dell’Arcobaleno e Truchetta e Palloncio. Sanbaradio trasmetterà in diretta l’intero evento. È previsto anche un servizio di ristorazione per tutta la giornata.