Alle Terme di Levico sabato l’apertura della mostra “Cara Acqua”, con gli acquarelli di Sergio Cara

Sabato 3 maggio alle 17 è prevista l’apertura della mostra “Cara Acqua”, con gli acquarelli di Sergio Cara, nel grande salone delle Terme di Levico. Musiche del Duo Salis all’insegna del fluire dell’acqua.

La stagione culturale 2025 alle Terme proporrà fino a settembre inoltrato una rassegna jazz in dieci serate ed altrettante dedicate al cinema delle donne come protagoniste della loro emancipazione, musica classica, incontri scientifici con nomi noti nel panorama internazionale della ricerca, la Haydn in concerto, storia termale e incontri letterari.

“Abbiamo pensato la stagione del nuovo corso termale levicense con l’ambizione di integrare cura con benessere fisico, funzioni culturali e risorse creative ricomponendo l’unità della persona”, spiega Mariano Anderle, che ha ideato il progetto “AcquArt 2025” per le terme levicensi insieme a Sonia Carli (docente di musica), Manuela Dalmeri e Silvio Casagrande.

Dieci serate da giugno a settembre con nomi noti del panorama jazzistico nazionale. Ed altrettante serate sono in programma nel cartellone del Grande cinema in rosa (luglio-settembre), dedicato per intero a protagoniste femminili che hanno segnato il cammino della emancipazione delle donne nel tempo fino ad oggi, da Emilia Perez a Frida Khalo, da Giovanna d’Arco alle suffragette, da Temple Grandin alle combattenti in diverso modo per la liberazione femminile contemporanea.

Del tutto singolari ed assai stimolanti sono i due Incontri di scienza, curati da Mariano Anderle che alle terme porterà Giovanni de Gaetano presidente di Irccs Neuromed, istituto di ricerca internazionale, protagonista in una particolare performance dantesca come metafora della ricerca scientifica medica. Ed in seguito Giovanni Corazza, ordinario di Telecomunicazioni a Bologna che sosterrà il valore della creatività come competenza fondamentale nella società dell’informazione.

Non poteva mancare negli eventi termali 2025 il convegno medico, in settembre, dedicato alla tosse cronica, malattia sempre più diffusa. Il punto della ricerca in tema sarà fatto da esperti in collaborazione con l’Organizzazione mondiale del termalismo. E non poteva mancare la serata dedicata alla nascita ed allo sviluppo del termalismo levicense a cura di Elena Libardi.

Il neuroscienziato Giorgio Vallortigara (“A spasso con il cane luna”) e Andrea Pomella (“Vite nell’oro e nel blu”), scrittore questo e ricercatore quello, saranno i protagonisti degli Incontri con gli autori nel cuore del prossimo agosto.