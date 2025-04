Ciclovia del Garda, approvato anche l’ultimo tratto trentino sulla sponda ovest

Aperto il primo tratto della Ciclovia del Garda, dalla Galleria Panda alla località Sperone

È stato ufficialmente aperto nella giornata di ieri il primo tratto trentino della Ciclovia del Garda: un percorso di circa 1 chilometro, che consente di raggiungere da Riva del Garda la cosiddetta “Spiaggia dello Sperone”, per un investimento provinciale di 11,2 milioni di euro che ha impegnato per il 90% delle ditte con sede in […]