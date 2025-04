Dieci trentini riceveranno la Stella al Merito del Lavoro dal presidente della Repubblica

Dieci trentini riceveranno la Stella al Merito del Lavoro, la massima onorificenza esistente nel campo del lavoro, conferita dal Presidente della Repubblica su segnalazione del Ministro del Lavoro. La premiazione si svolgerà giovedì primo maggio alle 11 presso la Sala Congressi della Federazione Trentina della Cooperazione.

I decorati devono aver compiuto 50 anni di età e conseguito una carriera lavorativa di almeno venticinque anni alle dipendenze della stessa azienda o di trent’anni alle dipendenze di aziende diverse. Oltre a questi requisiti tecnici, il candidato deve essersi particolarmente distinto per perizia, laboriosità e ottima condotta morale, oltre ad essersi prodigato nel proprio ruolo nelle diverse realtà lavorative. La decorazione comprende una sola classe e conferisce il titolo di “Maestro del Lavoro”.

I PREMIATI IN TRENTINO

BISOFFI MARA, di Trambileno

Ha iniziato la sua carriera sin da giovane come operaia addetta alla produzione presso Meccanoptica Leonardo, oggi Luxottica. Nel 1993 è stata selezionata dall’azienda per entrare nel progetto di digitalizzazione del processo di spedizioni, e in quell’occasione è passata da operaia di 4° livello a impiegata, ruolo che ricopre tutt’oggi con grande proattività e dedizione, occupandosi anche della gestione del personale in fabbrica.

CRISTELLI ANNALISA, di Cavedine

Ha iniziato la sua esperienza professionale nel 1980 come apprendista per la ditta Leonelli Giuseppe, proseguendo con il ruolo di impiegata di 5° livello presso la società Unifarm S.p.a. di Trento raggiungendo presto il grado di impiegata di 4° livello nel 1981 e poi di 3° livello nel 2003, ruolo che ha mantenuto sino al 2022.

DALMONEGO DANILO, di Mezzolombardo

Conseguito il diploma di Perito Industriale nel 1978, ha lavorato per un lungo periodo come (1987-2008) come impiegato in ENEL s.p.a partendo dal livello B1 sino a raggiungere il livello ASS. Dal 2008 ha iniziato a prestare servizio in HYDRO DOLOMITI ENERGIA S.r.l. con il medesimo inquadramento professionale sino a raggiungere il livello Quadro nel 2018, ruolo che ricopre tuttora. In qualità di responsabile della sezione Elettromeccanica e Automazione della società, progetta e gestisce la manutenzione e gli interventi migliorativi degli impianti idroelettrici più importanti per il funzionamento della rete elettrica nazionale.

DEMADONNA MARGHERITA, di Ledro

Ha iniziato la propria attività lavorativa in OMR Rovereto S.p.a. come tirocinante ed è stata poi assunta in qualità di impiegata a supporto del responsabile di produzione nell’attività di controllo della gestione. Successivamente, ha ricoperto il ruolo di impiegata a supporto del responsabile commerciale e spedizioni sino a rivestire, a partire dal 2005, il ruolo di responsabile dell’ufficio commerciale. A seguito della continua crescita aziendale la candidata è stata coinvolta in rilevanti attività di collaborazione con tutte le funzioni dell’azienda e della Capogruppo e nell’espansione societaria dell’azienda.

MILANESE PAOLO, di Riva del Garda

Ha iniziato a lavorare per la lavanderia industriale ZBM come tuttofare. Ha poi svolto mansioni di manutentore, assumendo così il ruolo di responsabile della manutenzione con il coordinamento di un gruppo di 4 o 5 persone. Nei rapporti con i colleghi manutentori, gli operatori e la direzione ha fornito un importante contributo nella creazione di un clima di reciproco rispetto, di condivisione delle informazioni nonché nella diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro. Attualmente ricopre il ruolo di Rappresentante per la salute dei lavoratori dal 2012 per lo stabilimento di Arco. Durante la sua attività lavorativa, quindi; il Sig. Milanese si è distinto per perizia, dedizione e capacità relazionali.

NONES MARCO, di Trento

È entrato nell’azienda Berteotti Giovanni nel 1989 come tirocinante e nel corso degli anni ha acquisito una notevole esperienza e capacità. E’ il lavoratore con più lunga anzianità in azienda. Si occupa dal 1996 del reparto montaggio e aggiustamento ove, per le tipologie di lavorazioni simili a quelle artigianali è richiesta particolare attenzione, precisione, creatività, e l’utilizzo con competenza dei macchinari meccanici, doti ampiamente dimostrate.

RISATTI ANDRIANO, di Ledro

Ha iniziato l’attività professionale presso l’azienda metalmeccanica MARIANI S.p.a. di Rovereto nel1992. È entrato come impiegato amministrativo e fin da subito si è occupato della fatturazione attiva e passiva, oltre che della predisposizione delle bolle e di parte della contabilità. A seguito della continua crescita aziendale è stato coinvolto nella gestione della logistica diventandone poi responsabile nel 1999. Nel corso della sua carriera è stato chiamato a svolgere anche funzioni ad interim quali la gestione del personale e della produzione a dimostrazione della grande fiducia della proprietà e della flessibilità lavorativa.

SEGNANA GIORGIO, di Scurelle

Impiegato presso lo stabilimento di Scurelle dell’azienda FINSTRAL s.p.a. dal 1979, ha contribuito in maniera rilevante all’ampliamento dello stesso e del conseguente aumento dell’attività produttiva, dapprima come operaio, poi come impiegato e infine Quadro. In particolare ha avuto un ruolo importante nell’implementazione della certificazione RAL per la qualità del prodotto nello stabilimento e ha dato impulso all’ottenimento di certificazioni per la sicurezza sul lavoro, ambientale e per la gestione energetica.

TINELLI CORRADO, di Ala

Dal 1990 ad oggi è stato impiegato come cameriere di sala in diverse realtà del Trentino, dapprima a Madonna di Campiglio, successivamente ad Avio e dal 2008 ad oggi presso Il Graspo S.n.c. di Luca Bini & C. di Isera, dove svolge le sue mansioni con grande competenza, esperienza e professionalità.

ZAMBANINI NICOLA, di Nogaredo

Finita la scuola media inferiore, trova lavoro presso l’OCEA Srl di Rovereto dove vi è rimasto come operaio fino al giugno 2011. In quel periodo entrò in azienda un giovane apprendista che provvide a formare e che altri non era se non il futuro titolare della Demi Impianti, Michele Turrina. Chiamato da quest’ultimo, non solo per le sue capacità lavorative ma anche per la sua moralità e dedizione al lavoro, entra alla Demi Impianti nel 2011 e viene nominato responsabile di molti cantieri di complessità crescente, specialmente in campo industriale.