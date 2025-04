Sanità privata in sciopero, un migliaio i lavoratori in Trentino

Oltre 150 persone dal Trentino a Milano per la pace

Erano in oltre 150 le trentine e i trentini che, sabato 26 ottobre, hanno raggiunto Milano per partecipare alla manifestazione indetta a livello nazionale per chiedere lo stop alle guerre. Dietro lo slogan, “Il tempo della pace è ora”, le 400 associazioni riunite in Europe for Peace hanno convocato in sette diverse città italiane una […]