Rosmini ed Enaip in assemblea condivisa per parlare di crescita, confronto e futuro

In via Belenzani, a Trento, oltre 650 studenti per il Festival Stra.Bene

Per tutta la mattinata di oggi, giovedì 9 maggio, oltre 650 studenti di dieci scuole medie della città si sono trovati in via Belenzani per il Festival Stra.Bene, un’occasione per celebrare e per far circolare le buone pratiche sulla cura dei beni comuni, sulla partecipazione studentesca e sulla cittadinanza digitale ed europea attraverso varie attività. […]