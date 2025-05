Dall’aula del Consiglio provinciale di Trento l’ok per il ddl per la modifica dello Statuto d’autonomia

Terzo mandato, chiesta all’Aula la procedura d’urgenza

All’Aula del Consiglio provinciale di Trento è stata chiesta la procedura d’urgenza per il ddl numero 52, che mira a modificare l’articolo 14 della legge elettorale del 2003 per introdurre il terzo mandato per il presidente della Provincia. Ne è primo firmatario il capogruppo della Lega in Consiglio provinciale, Mirko Bisesti, ma il ddl è […]