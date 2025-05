Don Ivan Maffeis al Tg1: “Ci aspettiamo che chi verrà eletto sia un uomo di pace e di riconciliazione”

Papa Francesco in visita alla Casa circondariale Regina Coeli

“A me piace fare tutti gli anni quello che ha fatto Gesù il Giovedì Santo, la lavanda dei piedi, in carcere. Quest’anno non posso farlo, ma posso e voglio essere vicino a voi. Prego per voi e per le vostre famiglie”. Sono le parole pronunciate dal Papa, che le pomeriggio di giovedì 17 aprile, poco […]