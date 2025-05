A Trento dal 15 al 18 maggio la Piazza del Volontariato: tra gli ospiti il giornalista di Will Media Francesco Oggiano

Credit: CSV del Trentino

Sarà inaugurata in piazza Duomo, a Trento, giovedì 15 maggio alle 12, la seconda edizione della Piazza del Volontariato. Dal 15 al 18 maggio, tre spazi “clouds” saranno dedicati agli enti di volontariato del territorio che ogni giorno si impegnano a costruire comunità donando impegno e tempo preziosi, mentre un padiglione ospiterà tavole rotonde, convegni, eventi informativi e attività per i più piccoli. Nel corso delle giornate saranno previsti anche eventi in sedi dislocate, mentre in orario serale la Piazza sarà animata da concerti e spettacoli.

Ogni giornata sarà caratterizzata da un tema attorno al quale si svilupperanno le proposte rivolte alla cittadinanza, ma anche alle volontarie e ai volontari. Giovedì 15 maggio si parlerà di giovani e volontariato, mentre venerdì 16 di come il volontariato possa dare vita a una comunità amica divenendo strumento per una città accogliente che sostiene persone, famiglie, anziani e bambini. E ancora, sabato 17 maggio si discuterà sui diversi ambiti in cui è possibile offrire il proprio contributo, per concludere domenica 18 con le attività ludico-ricreative che rendono i volontari #gentefelice.

Tra gli ospiti il giornalista di Will Italia Francesco Oggiano, che sarà ospite della Piazza del Volontariato giovedì 15 maggio alle 17 per parlare di “Come cambia la partecipazione dei giovani alla vita pubblica?”. E poi, ancora, venerdì 16 maggio alle 18, questa volta in Sala della Filarmonica, verrà proiettato il film “Qui è altrove. Buchi nella realtà”, dedicato al carcere di Volterra, che da oltre trent’anni – attraverso il regista Armando Punzo e i suoi attori della compagnia della Fortezza – porta il teatro tra i detenuti (prenotazione sul sito della Fondazione Caritro).

L’iniziativa è realizzata in continuità con l’anno di Trento Capitale Europea del Volontariato dal Comune di Trento, dal Centro Servizi Volontariato Trentino e dal Comitato di Trento Capitale, in collaborazione con la Fondazione Caritro.

Quest’anno, la Piazza del Volontariato sarà arricchita dalla media partnership del quotidiano L’Adige e di Radio Dolomiti (presente durante l’evento), che hanno collaborato anche alla realizzazione del programma in collaborazione con Itas Mutua e Banca per il Trentino Alto Adige – Bank fur Trentino Sudtirol.