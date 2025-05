Elezioni, domenica 18 maggio ballottaggi in 11 comuni trentini

Si tornerà alle urne, domenica 18 maggio, nei comuni di Avio, Arco, Borgo Valsugana, Cavalese, Cles, Mori, Novella, Pergine Valsugana, Riva del Garda, Ville d’Anaunia e Volano, che dopo il primo turno dello scorso 4 maggio, decideranno al ballottaggio i loro primi cittadini.

Un risultato frutto delle elezioni comunali che si sono svolte in un totale di 111 comuni dell’Alto Adige e 154 comuni del Trentino. In diversi comuni sarà necessario un secondo turno: in Alto Adige sono interessate le città di Bolzano e Merano, mentre in Trentino, come detto, i comuni di Avio, Arco, Borgo Valsugana, Cavalese, Cles, Mori, Novella, Pergine Valsugana, Riva del Garda, Ville d’Anaunia e Volano.

Un risultato sotto il quorum richiesto si è registrato nel comune di Cimone, in Trentino, dove l’affluenza è stata di appena il 28,02%, ben al di sotto del quorum legale del 40%. Secondo la normativa vigente, le elezioni sono state dichiarate nulle. “Questo risultato è estremamente preoccupante – ha dichiarato il vicepresidente della Giunta regionale, Franz Locher – dimostra ancora una volta quanto sia fondamentale la partecipazione democratica per il buon funzionamento delle nostre istituzioni. È nostra responsabilità condivisa rafforzare la fiducia dei cittadini nella politica e far sì che sentano che il loro voto conta”.

In tutti gli altri comuni, invece, le elezioni si sono svolte con successo: in Alto Adige sono stati eletti 1.718 consiglieri comunali e 109 sindaci, mentre in Trentino 2.291 consiglieri comunali e 153 sindaci. “Un augurio speciale va a tutte le nuove e i nuovi eletti – ha affermato Locher – l’elezione rappresenta un segno di fiducia da parte dei cittadini, ma anche un incarico. Con l’assunzione della carica vi fate carico di una responsabilità e avete l’opportunità di contribuire attivamente al futuro del vostro comune. Sono certo che affronterete questo compito con impegno, senso di responsabilità e lungimiranza”.