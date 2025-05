Gino Tarter lascia la presidenza della Cofas dopo 30 anni

Al via il 26 ottobre la 27esima rassegna del “Palcoscenico Trentino”

Sarà aperta dalla Filodrammatica di Tesero la 27esima rassegna “Palcoscenico Trentino” promossa dalla Cofas, che porterà al Teatro “San Marco” di Trento cinque spettacoli proposti da altrettanti gruppi in gara per l’aggiudicazione del “Premio Mario Roat”. Il cartellone degli spettacoli in concorso, che comprende tre rappresentazioni in lingua italiana e due in dialetto trentino, prevede […]