PNRR, in Trentino 1,38 miliardi di progetti

Corrispondono a 1,38 miliardi di euro i finanziamenti per i progetti PNRR in Trentino. Il punto è stato fatto dall’assessore provinciale Achille Spinelli e dal direttore generale della Provincia di Trento Raffaele De Col.

6,7 milioni sono dedicati alla valorizzazione del patrimonio ricettivo, 4 milioni al “Parco agrisolare”, 8 milioni ai progetti di ricerca delle aziende gestiti dal Ministero per le imprese e il Made in Italy, oltre 3 milioni ai servizi di telemedicina per un migliore supporto ai pazienti (in collaborazione con le Regioni Lombardia e Puglia).

In ambito scolastico gli investimenti ammontano a 16 milioni per “Scuola 4.0”, in 8 milioni per la “Riduzione divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica”, in 3 milioni per l’investimento in “Nuove competenze e nuovi linguaggi”. Ci sono poi oltre 3 milioni per l’investimento in “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico”, che vede 281 percorsi avviati.

In ambito infrastrutturale, sono attive 43 iniziative per 77 milioni di opere, dei quali 59 finanziati dal PNRR. In questo capitolo sono già in esercizio i bus elettrici sulla linea Trento-Lavis-Zambana-Trento e il treno Pop che attualmente viaggia sulla linea del Brennero e che viaggerà sulla Valsugana conclusa l’elettrificazione. Ci sono poi il progetto Borghi per Palù del Fersina, gli interventi per la bonifica di due siti orfani a Borgo Valsugana, la messa in sicurezza e riqualificazione della palestra dell’istituto Floriani di Riva del Garda, 14 progetti (di cui 13 conclusi) per la riduzione del rischio idrogeologico post Vaia, per la galleria paramassi sulla Sp14 del lago di Tovel, la Ciclovia del Garda, gli interventi sul capitolo fognature e depurazione, l’accessibilità delle aree interne, la messa in sicurezza della Sp78 del Tesino e lo svincolo Commezzadura-Mestriago-Daolasa in val di Sole.

In ambito irriguo, ci sono il progetto di realizzazione di un impianto di pompaggio dal lago di Santa Giustina a servizio dei consorzi di Tassullo, Tuenno e Nanno, promosso dal Consorzio di miglioramento fondiario Val di Tovel (importo di 4.803.100,00, finanziati per 2.570.000 dal ministero), realizzato per il 95% delle opere previste, con la fine lavori stimata a giugno 2025; e il progetto per l’irrigazione in val di Gresta, da 11 milioni di euro interamente finanziato dal PNRR, che ha l’obiettivo di realizzare un invaso utile non solo a scopo agricolo ma potabile e come antincendio.

In ambito sanitario, invece, ci sono le 12 case di comunità, di cui dieci co-finanziate con il PNRR, che saranno attivate entro giugno 2026.