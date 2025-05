Banca per il Trentino-Alto Adige, nel 2024 1.200 nuovi soci e patrimonio a quota 452 milioni di euro

Hanno superato le 120mila unità i clienti della Banca per il Trentino-Alto Adige. Di questa cifra, quasi il 30% sono i soci, che si sono riuniti martedì 13 maggio per l’assemblea soci alla Trentino Music Arena e, in contemporanea, al Palanaunia di Fondo.

L’esercizio ha beneficiato del significativo contributo derivante dalla gestione della tesoreria, di una importante ripresa di valore derivante dalle ottime performance nella gestione e recupero del credito deteriorato e da altre poste non ordinarie che hanno consentito di chiudere l’esercizio con un utile di 96,5 milioni di euro, il valore più alto mai registrato dalla Banca, ed in linea con l’andamento positivo dell’intero comparto bancario.

Dopo oltre 10 anni è stato possibile, grazie al risultato raggiunto, erogare un “ristorno” di 10 milioni a favore dei soci. Altri 10 milioni di euro sono stati destinati al Fondo beneficenza, a conferma dell’impegno costante verso il territorio, il volontariato e le realtà associative locali. Un’altra significativa iniziativa è rappresentata dalla donazione alla sanità pubblica trentina di apparecchiature sanitarie di ultima generazione destinate agli ospedali di Trento, Rovereto e Cles del valore di oltre 2 milioni di euro, la più importante elargizione mai ricevuta dal sistema sanitario locale.

Sul piano patrimoniale, l’Istituto conferma una solidità crescente: il patrimonio ha raggiunto quota 452 milioni di euro, mentre l’indice CET1 Ratio si attesta al 31,86% che si confronta con una media delle Banche italiane inferiore al 16%. Coerentemente con la sua natura cooperativa, la Cassa Rurale destina l’utile di esercizio prevalentemente a riserva, superando il minimo del 70% previsto dallo statuto e dalla normativa vigente. Il livello di capitalizzazione raggiunto consente di trasmettere estrema tranquillità ai soci depositanti, serenità per il sostegno creditizio che si potrà erogare a imprese e famiglie dei territori e soprattutto ci permette di guardare con fiducia al futuro pronti anche ad affrontare scenari avversi. La raccolta complessiva da clientela si attesta a 5,7 miliardi di euro, con una raccolta diretta pari a 3,5 miliardi e una raccolta indiretta pari a 2,2 miliardi. Il totale dei crediti – con particolare riferimento ai mutui erogati a famiglie e imprese – si conferma superiore ai 2 miliardi di euro, confermando il ruolo attivo della Banca nel sostenere lo sviluppo del territorio.

Un ulteriore segnale positivo arriva dalla crescita continua della base sociale: nel 2024 sono 1.200 i nuovi soci, portando il totale a quasi 33.000, confermando la fiducia diffusa nella missione e nei valori della Banca.

“Il 2024 è stato un anno particolarmente positivo per la nostra Banca – ha commentato il presidente Giorgio Fracalossi – il primo successivo alla fusione con la Cassa Rurale Alta Anaunia e Novella. I risultati conseguiti sono in linea con l’andamento favorevole del settore bancario e rappresentano per noi motivo di soddisfazione. Con l’acquisizione di una dimensione regionale, la Banca ha compiuto un passo significativo, ma l’impegno è quello di proseguire con determinazione nel percorso di crescita anche grazie all’apertura di nuove Filiali a partire da quella in Bolzano che riteniamo di poter inaugurare entro la fine dell’anno. Abbiamo confermato il nostro ruolo di banca del territorio e per il territorio, restituendo valore alla comunità: 10 milioni di euro destinati al ristorno ai Soci, 10 milioni a favore delle associazioni e oltre 2 milioni alla sanità pubblica sono testimonianza concreta del nostro impegno. La crescita si misura anche nella fiducia accordataci: oltre 1.200 nuovi Soci in un anno ne sono la prova. Importante è anche l’investimento sulle persone, con 49 nuovi collaboratori entrati nel 2024. In un contesto sempre più orientato alla digitalizzazione, continuiamo a credere nel valore della relazione diretta, nella presenza sul territorio e nella centralità delle filiali fisiche per la cui modernizzazione abbiamo investito oltre 17 milioni di euro negli ultimi 3 anni, elementi che riteniamo fondamentali per offrire un servizio di qualità a Soci e clienti”.