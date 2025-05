I Comuni “Ready” del Trentino uniti per la Giornata contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia

In occasione del 17 maggio, giornata contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, i Comuni del Trentino aderenti alla rete Ready (Trento, Rovereto, Pergine Valsugana, Arco e Mori), si sono attivati per promuovere, con il supporto delle associazioni territoriali che sostengono i diritti delle persone LGBTQIA+, iniziative di sensibilizzazione per contrastare ed eliminare ogni forma di discriminazione, superare pregiudizi e prevenire tutte le forme di violenza contro la comunità di riferimento.

Il primo elemento che unisce i comuni in questa battaglia sarà l’esposizione della bandiera LGBT nei principali luoghi istituzionali: sabato 17 maggio sulla sede del Comune di Trento in via Belenzani, nella sede del servizio Cultura a Rovereto in corso Bettini, sul palazzo comunale di Arco e da inizio settimana all’esterno della sede del Comune di Mori e al centro giovanile #Kairos di Pergine.

Le città aderenti alla rete Ready proporranno alla cittadinanza lo spettacolo teatrale A MAR – come una formica in una terra di elefanti, un viaggio teatrale che esplora la risposta emotiva di due genitori al coming out del loro figlio che si dichiara una persona non binaria. Lo spettacolo, già in scena a Mori il 13 maggio (Teatro G. Modena), sarà a Trento (Teatro San Marco) il 17, a Rovereto (Auditorium Centro Civico Brione) il 22 e a Arco (Centro Giovani “Cantiere 26”) il 23 maggio. A Pergine Valsugana, inoltre, il 16 maggio alle 17, alla Libreria Athena, si terrà l’appuntamento gratuito “Born thus way”, un silent book club per abbattere barriere e costruire ponti.

Sempre venerdì 16 maggio alle 11 si terrà in via della Predara la consegna delle chiavi della nuova sede delle associazioni LGBTQIA+. Nell’ambito degli impegni del Comune di Trento per la rete Ready è stato individuato questo nuovo spazio per le associazioni, dove potranno svolgere le loro attività, diventare punto di riferimento per l’intera cittadinanza, attraverso l’informazione e la sensibilizzazione.

Il giorno seguente, per celebrare la giornata internazionale contro l’omolesbobitransfobia ci sarà un doppio appuntamento: sabato 17 alle 11 le associazioni LGBTQIA+ e le persone volontarie si ritroveranno in piazza Fiera per l’iniziativa Rinfreschiamo i nostri colori, un momento di lavoro collettivo per rinfrescare la panchina con i colori della bandiera, in un periodo in cui cresce il buio attorno a molteplici soggettività. Nel pomeriggio, alle 16, il ritrovo è in via al Torrione 6, per partecipare a Verso una nuova casa arcobaleno, una passeggiata che dalla sede storica, attraversando le vie del centro, condurrà al nuovo spazio di via della Predara. Sarà l’occasione per depositare i primi mattoni di un percorso che vedrà impegnate nei prossimi mesi le associazioni Arcigay del Trentino, AGEDO del Trentino e Zona Franca nel costruire assieme la loro futura casa arcobaleno. La passeggiata si concluderà con un rinfresco e i saluti delle associazioni.

Questo nuovo spazio si affiancherà all’imminente apertura del Centro AntiDiscriminazioni in via al Torrione 6, sostenuto dai finanziamenti ministeriali di Unar, dove specialisti ed esperti di vari ambiti (legale, psicologico, relazionale) saranno a disposizione per coloro, vittime di discriminazioni, maltrattamenti e violenze, che necessitano di supporto, consulenza e sostegno.

Per un maggiore approfondimento, dal 17 maggio sarà scaricabile gratuitamente e liberamente dal sito www.trentogiovani.it una piccola guida con alcuni luoghi della città in cui ricevere ascolto, accoglienza o approfondimento sui temi dell’identità di genere, dell’orientamento sessuale e dell’identità sessuale, rivolta in particolare ai giovani e alle giovani. La guida sarà anche ricercabile attraverso il profilo Instagram @trentogiovani.