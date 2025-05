Dal Consiglio regionale via libera alla legge che riforma lo Statuto d’Autonomia

©FOTO MATTEO RENSI.

La legge che riforma lo Statuto d’Autonomia del Trentino-Alto Adige ha ottenuto il via libera con 54 voti a favore, sei “no” ed un’astensione dal Consiglio regionale.

Il presidente della Regione Arno Kompatscher ha ringraziato l’aula per il dibattito molto partecipato, riservando un plauso alla Terza Commissione, presieduta dalla consigliera Eleonora Angeli. “Va detto che questo di oggi non è il passaggio finale: trasmetteremo i tre pareri al governo (oltre a quello della Regione, ci sono quelli dei due Consigli provinciali, ndr), quindi il ministro per le regioni Calderoli convocherà la commissione per le Autonomie e la Conferenza delle Regioni. Poi la norma, con tutti i pareri, tornerà al Governo che la deve approvare e trasmettere all’Austria. Alla fine arriverà in Parlamento con l’iter previsto per le leggi costituzionali. Il tutto si tradurrà in una Autonomia più ampia, che non potrà essere ridotta nemmeno in futuro”, ha detto Kompatscher.