A Riva del Garda vittoria netta di Zanoni su Betta

A Riva del Garda il candidato del centrosinistra Alessio Zanoni supera nettamente la candidata del centrodestra Silvia Betta. Il primo ottiene il 60,89% delle preferenze, la seconda si ferma al 39,11%.

Il Consiglio comunale, secondo le prime proiezioni, risulta composto da: Elisabetta Aldrighetti e Nicola Santoni per Fratelli d’Italia; Lorenzo Prati per Lista La Rocca; Daniele Zanoni per il Patt; Gabriele Bertoldi, Adalberto Mosaner, Stefania Pellegrini, Tiziano Chizzola, Maria Carmela Picciani e Rudy Prandi per il Partito Democratico; Mirko Carlotta per La Sinistra; Francesca Mercadante per Campobase; Renza Bollettin per Europa Verde, Loredana Mascaro per Noi per Riva Riva per Tutti; Mario Caproni e Matteo Zucchelli per Autonomisti per Riva Caproni; Barbara Angelini e Matilde Giupponi per Noi per Riva Domani. Entrano in Consiglio anche i candidati sindaco Silvia Betta, Maria Pia Molinari e Carlo Modena. Resta fuori dai giochi, invece, l’ex sindaca di Riva del Garda Cristina Santi, capolista della Lega alle elezioni comunali 2025, coinvolta nell’inchiesta Romeo per i presunti intrecci illeciti tra economia e politica in Trentino.