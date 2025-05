Emanuele Volani è il nuovo sindaco di Volano

Ad Avio confermato Ivano Fracchetti

Ad Avio è stato confermato come sindaco Ivano Fracchetti, sostenuto dalla Lega, che ha ricevuto il 63,83% dei voti. Federico Secchi si è fermato l 36,17%. Il Consiglio comunale, secondo una prima simulazione, risulta così composto: per Civica Secchi sindaco entrano Lorenza Cavazzani e Andrea Cristofori, per Siamo Avio (per Secchi) Chiara Campostrini, per Ivano […]