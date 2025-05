Terzo mandato, il Consiglio dei Ministri decide di impugnare la legge trentina

Violenza sulle donne, in Trentino nel 2023 477 denunce

Nel 2023 le denunce per violenza sulle donne in Trentino sono state 477, con un aumento del 3% rispetto al 2022, mentre i procedimenti di ammonimento sono scesi a 139, segnando un calo del 27,6%. Complessivamente, il totale di denunce e ammonimenti è stato di 616, in leggera flessione (-6%) rispetto all’anno precedente. La flessione […]