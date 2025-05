Il Forum per la Pace ai nuovi sindaci: “Costruire la pace a partire dalle comunità”

Un invito ai sindaci eletti a dare spazio, durante il loro mandato, al tema della pace. È il messaggio che arriva all’indomani delle elezioni amministrative in Trentino dal Forum trentino per la pace e i diritti umani, nella forma di una lettera scritta dal presidente Antonio Trombetta.

“Costruire pace partendo dalle comunità”, questo l’appello rivolto agli amministratori. Appello in cui vengono avanzate anche alcune proposte concrete, tra cui quella di prevedere una delega in merito, quella di aderire come Comune al Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani e quella di aderire a una delle campagne di ripudio della guerra e contro il riarmo.

“Oggi – si legge nella lettera inviata ai sindaci – il dibattito politico spesso parla di ‘riarmo’ come se questo fosse l’unico strumento possibile per garantire una vita di Pace alle persone. Si tratta di un discorso solo apparentemente lontano, che non può e non deve essere delegato al potente di turno: è, invece, importante riportare l’attenzione dei piccoli territori sul bisogno di attuare nuove politiche di Pace, per impedire le guerre, fermare la corsa al riarmo, tutelare il valore della persona e difendere i diritti umani”.

“Sono proprio i Comuni – prosegue la lettera – ad acquisire centralità in questo scenario globale. È alle amministrazioni locali che è delegata non solo la gestione dei servizi ma anche la promozione della cittadinanza, la costruzione dello spirito comunitario, il coinvolgimento attivo dei cittadini e delle cittadine. Se le guerre moderne distruggono le città ed uccidono chi le abita, è nelle città che si deve sperimentare l’applicazione di nuove politiche di Pace e sono le amministrazioni locali che, potendone saggiare pregi e difetti, devono attivarle”.