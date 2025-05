All’oratorio di Sant’Antonio venerdì un incontro in ricordo di monsignor Pietro Rensi

Itea spa approva la realizzazione di 28 alloggi in viale dei Tigli, a Trento

Il consiglio di amministrazione di Itea Spa ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di 28 alloggi da destinare a canone moderato in viale dei Tigli, a Trento, e il via libera alla documentazione di gara per l’affidamento dei lavori. I lavori dovrebbero essere avviati entro giugno 2026. Oltre ai 28 alloggi, il progetto […]