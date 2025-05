In Trentino venerdì sciopero generale dei lavoratori

Venerdì 29 novembre lavoratrici e lavoratori dei settori pubblici e privati in tutta Italia e anche in Trentino incrociano le braccia per protestare contro la legge di bilancio del Governo Meloni. Lo sciopero generale è indetto da Cgil e Uil per tutta la giornata, mentre nel settore dei trasporti pubblici sarà valido dalle 9 alle […]