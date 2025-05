Il presidente della Repubblica Mattarella rende omaggio al Festival dell’Economia di Trento

A pochi giorni dall’inizio della ventesima edizione, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto dedicare un momento al Festival dell’Economia di Trento. Lo ha fatto ricevendo martedì 20 maggio, in Quirinale, il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, il sindaco di Trento Franco Ianeselli, il direttore de Il Sole 24 Ore Fabio Tamburini, la presidente del Gruppo 24 Ore Maria Carmela Colaiacovo, l’amministratore delegato del gruppo Federico Silvestri, il rettore dell’Università degli Studi di Trento Flavio Deflorian, e l’amministratore delegato di Trentino Marketing Maurizio Rossini. L’incontro è stato l’occasione per presentare al capo dello Stato il programma dell’edizione 2025 del Festival, che si terrà nel capoluogo trentino dal 22 al 25 maggio.

“È un grande orgoglio essere stati ricevuti questa mattina dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dei vent’anni del Festival dell’economia di Trento. Un riconoscimento importante per un evento che, in questi anni, si è affermato come un luogo di conoscenza e informazione, capace di attrarre un pubblico sempre più ampio e sempre più giovane, e di affermarsi a livello internazionale come punto di riferimento per il dibattito economico e sociale”, ha spiegato, a margine, il presidente Fugatti.

“L’incontro di oggi – ha commentato il direttore Tamburini, che del Festival è presidente del Comitato scientifico – è la conferma che il Festival dell’economia di Trento è diventato un punto di riferimento per l’intero Paese, occasione formidabile di approfondimento e confronto di posizioni anche opposte, sempre nel nome della dialettica, che è motore del mondo. Grazie al presidente Mattarella per il tempo che ci ha dedicato e per aver battezzato il Festival pochi giorni prima dell’inizio”.

Al presidente Sergio Mattarella è stata donata una targa realizzata da Mastro 7 dedicata ai venti anni del Festival dell’economia di Trento, insieme alla nuova pubblicazione “Trentino Unexpected”, edita da Gribaudo. Il volume raccoglie gli scatti di sei fotografi di fama internazionale – Simone Bramante, Francesco Jodice, Gabriele Micalizzi, Roselena Ramistella, Massimo Sestini e Newsha Tavakolian – ciascuno con un background e una visione artistica differente, chiamati a raccontare l’anima del Trentino in modo inedito e sorprendente.