Alla biblioteca comunale di Trento lunedì l’inaugurazione della mostra “Le scienze nel Medioevo”

In biblioteca comunale a Trento il “Silent reading party” natalizio

Mercoledì 11 dicembre la Biblioteca comunale di via Roma ospita il terzo “Silent reading party”. L’appuntamento per tutti coloro che desiderano immergersi in un’esperienza di lettura personale e al tempo stesso collettiva è alle 19.30. Con i telefoni spenti, comodamente sdraiati o seduti in sala Manzoni e in sala Giovani su divanetti, pouf e poltrone […]