Ravasi al Festival dell’Economia: “Dobbiamo fare in modo che le parole del Vangelo inquietino ancora”

A Rovereto sabato le donne in nero per la pace

Le donne in nero per la pace organizzano un sit-in per il cessate il fuoco sabato 5 aprile dalle 10 alle 11 in via Stoppani, a Rovereto. Un altro appuntamento è promosso nella stessa via mercoledì 16 aprile dalle 17 alle 18. A novembre 2024 le donne in nero per la pace avevano organizzato altri […]