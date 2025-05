Sui campi di Giudicarie e Rendena torna il Torneo internazionale Eusalp

Foto Facebook Torneo Internazionale Eusalp

Si disputerà dal 12 al 15 giugno, sui campi delle Valli Giudicarie e della Val Rendena, il «Torneo internazionale Eusalp», manifestazione calcistica dedicata alla categoria under 16, organizzata dal Comitato della Provincia Autonoma di Trento della Figc in collaborazione con l’associazione Piazza Viva di Tione.

Otto le selezioni territoriali che si daranno battaglia all’insegna dell’amicizia e della sportività, sfidandosi in due gironi all’italiana, la cui classifica andrà a definire gli abbinamenti delle quattro finali, quella per il primo, quella per il terzo, quella per il quinto e quella per il settimo posto. Si tratta, quindi, di quattro giornate di sfide, collocate fra giovedì 12 e domenica 15 giugno. I campi di gioco utilizzati saranno quelli di Tione, Comano Terme, Condino, Pieve di Bono e Spiazzo Rendena.

Il primo atto sarà la cerimonia inaugurale, che si svolgerà mercoledì 11 giugno all’auditorium di Condino, alla presenza del presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete e di un testimonial d’eccezione, che darà vita a un costruttivo e interessante momento di confronto con i giovani calciatori. «La cerimonia rappresenterà l’occasione per un momento di formazione per i ragazzi – ha commentato il presidente del Comitato della Provincia Autonoma di Trento della Figc Stefano Grassi – Il torneo ha raggiunto la settima edizione, frutto della fondamentale collaborazione dell’associazione Piazza Viva e del supporto delle società sportive locali, che mettono a disposizione i loro volontari e i loro impianti sportivi. A loro, fin d’ora, va il nostro ringraziamento».

Dopo la positiva esperienza del 2024, anche quest’anno verrà riproposta nella giornata del sabato l’iniziativa denominata «Calcio Integrato». «L’anno scorso abbiamo introdotto, grazie all’impegno della responsabile del calcio femminile e paralimpico del nostro Comitato Enrica Pessina, un momento dedicato ai ragazzi con disabilità cognitivo-relazionali. – ha aggiunto Grassi – Un evento che dà la possibilità ai ragazzi di divertirsi e di partecipare al Torneo Internazionale Eusalp, con il coinvolgimento anche dei giocatori delle rappresentative, grazie alla composizione di squadre miste. Vista la buona riuscita della prima edizione, continueremo a lavorare in questa direzione».

La composizione dei due gironi

GIRONE A: CR Piemonte, CR Lombardia, CR Liguria, Baviera

GIRONE B: CR Veneto, CPA Trento, CPA Bolzano, CR Friuli Venezia Giulia

Programma gare 7° Torneo Internazionale Eusalp

(campi di gioco da definire)

Giovedì 12 giugno

GIRONE A

Ore 17.30: CR Piemonte – CR Lombardia

Ore 17.30: CR Liguria – Baviera

GIRONE B

Ore 17.30: CR Veneto – CPA Trento

Ore 17.30: CPA Bolzano – CR Friuli Venezia Giulia

Venerdì 13 giugno

GIRONE A

Ore 17.30: CR Lombardia – CR Liguria

Ore 17.30: Baviera – CR Piemonte

GIRONE B

Ore 17.30: CPA Trento – CPA Bolzano

Ore 17.30: CR Friuli Venezia Giulia – CR Veneto

Sabato 14 giugno

GIRONE A

Ore 17.30: CR Liguria – CR Piemonte

Ore 17.30: CR Lombardia – Baviera

GIRONE B

Ore 17.30: CPA Bolzano – CR Veneto

Ore 17.30: CPA Trento – CR Friuli Venezia Giulia

Domenica 15 giugno

Ore 9: finale 7°-8° posto (quarte classificate gironi A e B)

Ore 9: finale 5°-6° posto (terze classificate gironi A e B)

Ore 9: finale 3°-4° posto (seconde classificate gironi A e B)

Ore 11 a Tione: finale 1°-2° posto (prime classificate gironi A e B)