Cathy La Torre al Fuori Festival dell’Economia: “Solo il 58% delle donne in Italia possiede un conto corrente intestato”

L’avvocata Cathy La Torre è stata protagonista di una puntata live di Off Topic – Fuori dai luoghi comuni, il programma di Radio 24 ideato da Riccardo Poli, Alessandro Longoni, Beppe Salmetti ed Andrea Roccabella.

In piazza Cesare Battisti, a Trento, durante il Festival dell’Economia è andato in scena un siparietto in cui Poli e Salmetti rappresentavano i promotori di “Patriarcato spa”, mentre La Torre era l’amministratrice delegata di “Femminismo ss”.

Oltre alle gag comiche, con un “quiz femminista”, il live ha rappresentato anche un’occasione di parlare dal vivo dei temi che La Torre dibatte ogni giorno sui social. “In Italia noi donne ci laureiamo di più, prima e con voti migliori di voi uomini. Però solo il 6 per cento – fonte il Sole 24 Ore – va a fare l’amministratrice delegata di qualcosa”, ha ricordato La Torre. Che ha parlato anche di gender pay gap. “Una donna, a parità di mansioni, guadagna dal 10 al 22 per cento in meno di un uomo. La differenza salariale però non colpisce solo una donna: a portare a casa uno stipendio defalcato, infatti, sarà una vostra figlia, la vostra compagna o la vostra madre. Quindi il gender pay gap colpisce anche gli uomini. E c’è un nesso tra diseguaglianza economica e violenza. Se non hai soldi per andare via dalla casa in cui subisci un abuso, rimarrai in quel contesto. Lo dice l’Istat. Che ci dice anche che solo il 58 per cento delle donne in Italia possiede un conto corrente intestato. Al sud questa percentuale scende drammaticamente. Se conoscete una donna che in questo momento non ha un conto corrente intestato, prendetela per mano un giorno e accompagnatela in banca: è la cosa più rivoluzionaria che possiate fare”.